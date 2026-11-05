台股基金 資優生出列 近三月僅20檔繳出正報酬

台股近三個月小跌0.18%，上下震幅實際落差逾7,000點，考驗著台股基金經理人選股與配置能力，法人指出，建議投資人趁市場震盪之際，採取分批布局策略，掌握優質科技股中長期成長契機。

根據CMoney統計3日，觀察138檔國內股票基金近三個月表現，當中僅僅20檔績效為正，占比不到一成五，其中，野村投信旗下五檔入列最多，富邦投信以四檔居次，景順、滙豐投信則各有兩檔。

近三月台股基金報酬前十強

攤開近三月績效榜，富邦精選五虎以11.1%居冠，兆豐台灣金傳精選股息、滙豐成功分別以9.3%、7.2%排名第二、第三。第四至第六名依序為滙豐台灣精典5.8%、華南永昌永昌5.7%，以及野村e科技4.8%；野村高科技、野村台灣高股息及聯博大利也繳出逾3%的報酬。

從類型分布觀察，20檔正報酬基金以一般股票型11檔最多，科技類四檔居次，中小型與價值型各二檔，中概股型則有一檔，顯示不同投資範疇仍有基金在震盪行情中維持正績效。

若將時間拉長至近一年，野村中小、野村鴻運分別上漲102.9%、100.8%，為這20檔基金中唯二報酬翻倍的產品，分居前兩名。

野村中小基金經理人邱翠欣表示，近期台股回檔幅度雖超出預期，但美國與台灣景氣與企業獲利仍具支撐，目前較偏向多頭過程中的修正。

該基金配置持續聚焦AI產業，優先關注產業龍頭與關鍵供應鏈，涵蓋銅箔基板、PCB、ABF載板、散熱及伺服器滑軌，掌握出貨量、售價與產品規格提升的機會。後續將持續追蹤企業資本支出、現金流與出貨進度，檢視成長預期能否落實為營收及獲利。

富邦新台商基金經理人謝尚瑾表示，近期台股受到國際股市波動、外資籌碼調節及科技股高檔獲利了結賣壓影響，短線呈現震盪整理格局，惟全球AI基礎建設投資持續擴張，帶動高效能運算、AI伺服器及半導體供應鏈需求成長，台灣科技產業仍具備中長期成長動能。隨企業財報及營收陸續公布，市場焦點將逐步由題材面轉向實際訂單、獲利成長及產業競爭優勢，持續看好AI、伺服器及大型科技權值股後市表現。