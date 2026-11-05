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大宗商品迎新超級周期

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

貝萊德iShares力挺「臺灣週」，昨（4）日舉辦「Level up ETF 國際論壇：全球視野 領航未來」，看好AI與基礎建設點燃大宗商品新超級周期。與會者從全球市場趨勢、ETF產品創新、資本市場生態與AI投資策略等面向切入，分享國際經驗與前瞻觀點。

貝萊德全球基本面股票策略亞太區主管貝皞晨以「從黃金到關鍵礦產，全球資源投資新趨勢」為題發表演講。他指出，AI與基礎建設帶動的資本支出熱潮，正與長期受限的礦產供給形成結構性落差。大宗商品可望迎來新一輪超級周期，黃金則在分散風險上扮演關鍵角色。

貝皞晨表示，AI基礎建設的投資速度遠大於礦業供給的成長。資料中心從機櫃、場區到電網都需要用銅，每百萬瓩用銅量約達35噸。各國政府為降低對大陸關鍵礦產依賴，紛紛加碼投入。

貝皞晨強調，在AI、地緣政治與債務壓力交織的環境下，大宗商品與黃金值得投資人納入長期配置。

亞太 黃金 基礎建設

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