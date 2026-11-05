歐股基金 資金避風港

全球科技股近期受評價修正及資金調節影響，相較之下，近周歐洲股市展現較強抗震韌性。

進一步觀察基金績效，今年來已有多檔歐洲股票型基金績效達雙位數，且近周逆勢走強，成為震盪行情中的資金避風港。

根據理柏資訊統計至2日，觀察今年來歐洲股票型基金績效表現，包括：富達歐洲股票ESG漲14.7%、安聯歐洲高息股票漲14.2%、摩根歐洲策略股息漲13.8%、景順泛歐洲漲13.3%、MFS全盛歐洲價值漲13.2%、歐義銳榮歐洲中小型股漲13.0%、東方匯理基金歐陸股票漲12.9%、荷寶歐洲低波動股票漲12.8%、駿利歐元領域漲12.6%、施羅德歐洲價值股票漲12.4%等，多檔績效達10%以上，表現穩健。

此外，近周全球科技股持續面臨修正壓力，市場對大型科技企業AI資本支出攀升、投資回收效益及獲利成長能否跟上產生疑慮，反觀近周歐股基金包括：GAM Star歐洲股票、柏瑞歐洲小型公司股票、東方匯理歐洲小型股票、富達歐洲動能、施羅德歐元股票、霸菱歐洲精選信託、貝萊德歐洲價值型、富達歐洲股票ESG績效介於2.5%至4.6%，表現亮眼。

摩根全球股票團隊投資組合經理暨執行董事Mayur Patel表示，近期市場震盪也凸顯區域分散的重要性，當美股及台股受到科技股修正壓力時，歐洲股市相對展現抗震韌性，而歐洲股市與台股報酬相關係數約0.4，分散效果佳，有助降低投資組合對單一市場的依賴。

Mayur Patel分析，資產配置的核心在於分散風險，不過觀察台灣投資人的資產配置，台股及科技股持有比重相對偏高，因此若科技產業面臨評價修正時，投資組合也容易受到較大衝擊，因此建議投資人可考慮將約10%至20%的資產配置於歐洲股市，在保留台股及科技股成長機會的同時，增加不同區域市場的收益來源。

安聯投信提醒，近期利率走勢、科技巨頭財報及國際市場消息持續干擾市場，短線投資情緒對盤勢的影響明顯升高。

在市場氣氛趨於謹慎、資金動能轉弱之際，即使部分企業繳出亮眼財報，仍難免面臨獲利了結賣壓，因此使台股波動幅度隨之放大。