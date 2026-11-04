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AI投資進入獲利驗證期！富蘭克林華美：美股搭配債券與收益策略因應震盪
10月全球股市震盪，企業財報及AI產業競爭持續牽動市場情緒。富蘭克林華美投信指出，AI產業仍是市場關注主軸。隨Agentic AI應用發展，以及新一代運算平台與客製化晶片陸續推出，美國大型科技企業持續投資晶片、先進封裝、散熱及資料中心供應鏈需求，台灣相關業者也可望受惠。
AI建設持續擴大，市場對全球科技企業的評價，將更重視投資回報與獲利實現能力。建議投資人布局美國資產，除科技成長股，也可搭配高息潛力股票及不同產業，分散AI單一題材波動，參與市場輪動機會。
富蘭克林華美投信表示美國市場具備多元產業與資產選擇，在科技成長趨勢延續、短線個股表現分化的環境下，可透過成長與價值風格搭配，結合債券及多元收益策略，增加投資組合的配置彈性。
收益配置亦是震盪市況下的重要考量。依據資料，美國公司債殖利率處於金融海嘯以來的相對高位，有望提供利息收益來源；而多重資產股票部位則可擇機運用掩護買權，透過收取權利金增加收益，並抵銷部分短線波動造成的回檔損失。
富蘭克林華美投信進一步分析，後續市場仍有機率受到企業財報、利率及政策變化影響。投資人宜從企業基本面出發，透過股債與產業分散，降低對單一行情的依賴，在參與長期成長趨勢的同時，保留因應市場變化的空間。
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