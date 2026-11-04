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貝萊德台灣大調查…74%投資人 未來一年想買ETF

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

ETF品牌貝萊德iShares最新發布「2026台灣ETF投資人洞察」調查報告指出，高達74.4%的台灣成年人表示未來12個月內有意配置ETF，熱門程度直逼股票的76.6%。同時，台灣投資人對ETF產品的偏好正走出傳統股票與收益型產品框架，拓展至主動式及商品型等更多元領域。

調查顯示，台灣有79%成年人持有至少一項金融商品，其中53.3%目前持有ETF，受歡迎程度僅次於股票的62.3%，並大幅領先共同基金（39%）、加密貨幣（25.3%）、衍生性商品（17.8%）、債券（17.2%）。

這次調查針對台灣、香港、新加坡、澳洲、日本等亞太五個市場，調查時間為3月17日到4月20日，共訪問 2,309 名台灣18歲以上成年人，採線上問卷調查方式。

調查顯示，台灣投資人對ETF產品的持有意願也正朝向多元化發展。針對未來一年的ETF布局，股票型與收益型ETF仍是核心基石，受訪的1,230名現有ETF投資人中，分別有48.2%與45.8%表示會持續持有。

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