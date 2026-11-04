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卡位科技股 掌握成長契機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

S&P500指數自近期高點回落約一成，科技股面臨震盪考驗。不過，美股進入11月傳統旺季，且超級財報周持續登場，根據摩根士丹利統計，11月向來是美股季節性表現較佳的月份之一，歷史上漲機率接近七成，投資人可透過科技ETF掌握美國科技產業長期成長契機。

投信法人認為，儘管美股近期波動加劇，海外股票ETF仍是投資人參與全球市場的重要工具。隨選舉不確定性逐步消除，科技股有望迎來資金回流。

根據統計，海外股票ETF規模前三大依序為富邦NASDAQ ETF（00662）基金規模達1,196.2億元，接下來是國泰費城半導體的781.96億元，以及元大S&P500的506.71億元。

富邦NASDAQ ETF研究團隊表示，本周美股財報進入密集發布階段，超過百家S&P500成分企業將陸續公布業績，其中半導體產業備受關注，包括超微（AMD）、高通（Qualcomm）等重量級企業財報即將登場。

在近期半導體股大幅震盪後，市場將聚焦企業營收、獲利表現及未來展望，尤其AI晶片、資料中心與高效能運算需求能否延續成長，將成為牽動科技股後市的重要關鍵。

此外，美國10月非農就業與失業率數據亦將公布，投資人將藉此評估美國經濟及聯準會後續政策方向。

國泰費城半導體ETF經理人李翰林表示，近期美股科技股修正並非AI需求反轉，主因市場對AI投資效益的檢視更趨嚴格，關注焦點從資本支出規模，轉向獲利成長與資金回收速度。

隨著AI應用從模型訓練延伸至推論運算與企業部署，高效能晶片、記憶體及高速傳輸需求持續擴大，半導體仍是AI基礎建設的核心。

因此，在產業長期成長趨勢未變下，短期股價修正反而提供投資人以相對合理價位進場的機會，與其因市場波動而卻步，不如透過分批布局，參與半導體產業的長線成長契機。

富邦NASDAQ ETF研究團隊指出，從產業基本面觀察，AI需求持續推升半導體供應鏈投資動能，部分上游廠商受惠於先進製程、記憶體及關鍵零組件供給吃緊，仍具備一定定價能力。

科技龍頭在確認客戶需求後持續擴大資本支出，且庫存維持相對健康水準，反映AI基礎建設投資尚未出現明顯降溫跡象，產業長期成長趨勢仍值得關注。

科技股 美股 ETF

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