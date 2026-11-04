第4季向來是標普500表現最佳季度 美股後市三關鍵撐場

美國期中選舉3日登場，牽動台美股行情。法人表示，根據歷史統計，自1950年以來，第4季向來是標普500表現最佳季度，平均漲幅約4.2%，明顯優於其他季度；若前三季累計漲幅介於10%至20%，第4季平均漲幅更提升至5.3%。

國泰投顧表示，面對緊縮的利率環境，美國股市仍具有投資吸引力，主要原因有三大關鍵：美國總體經濟維持穩健、企業獲利維持成長、第4季季節性與歷史升息周期經驗有利美股表現。

此外，多項經濟指標也顯示美國景氣具備韌性，包括美國OECD領先經濟指標及花旗經濟驚奇指數均持續改善，預估2026年、2027年美國GDP年增率為2.3%、2.2%，經濟維持成長趨勢。

摩根士丹利美國關鍵股票基金經理人安德魯‧史利蒙（Andrew Slimmon）認為，近期公布的經濟數據顯示，美國經濟成長正在加速，這也意味著市場對2026年及2027年企業獲利的預估可能偏低。

目前來看，美國企業基本面保持穩健，企業獲利預估由年初至今持續上修，預估標普500企業2027年每股純益（EPS）421.77美元，年增14.5%，且企業展望維持相對樂觀態度，預估未來獲利仍有進一步上調機會。

大華美國MAG7+（009815）經理人潘勝昱表示，市場近期對科技股的修正，某種程度上反映投資人對AI投資效益的檢驗標準正在提高。

觀察資金流向，近期市場資金確實出現重新配置現象，但並非撤離科技產業，而是進一步集中於具備技術領先、產業主導地位及獲利能見度較高的科技龍頭企業。

潘勝昱指出，隨著AI產業由前期基礎建設投資，逐步邁向商業模式驗證階段，擁有龐大客戶基礎、完整生態系及資本實力的Mega Cap科技企業，反而更有機會擴大競爭優勢。