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富坦全球平衡 績效傲人

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

全球金融市場進入年底前的關鍵觀察期。儘管AI資本支出與企業獲利成長持續支撐股市中長期展望，但股市評價已處高檔，AI巨額投資的資金來源與回報前景疑慮持續縈繞，加以油價、通貨膨脹、美國公債殖利率及地緣政治等變數交錯，市場波動明顯升高。

法人建議，在資產價格快速輪動時，資金追逐單一市場或產業的意願逐漸降溫。平衡型基金兼顧成長、收益與風險分散，將是投資人更青睞的工具。

在近三個月淨申購規模前十大的境外基金中，平衡型基金已占五個名次。若進一步檢視最熱銷的前十大平衡基金，富坦全球平衡以26.75%的一年期漲幅居首，今年來漲幅也達19.5%。同集團的富坦新興市場月收益一年期則以21.08%的漲幅排第二，今年來漲16.1%。

兩檔基金一年來漲逾兩成，反映在市場波動升高時，多元資產配置策略仍有機會兼顧資本增值與收益來源。

富坦全球平衡基金著重全球分散與投資組合韌性，依據景氣、政策及評價變化，在不同國家、產業與資產類別之間靈活調整。

當AI、科技及企業獲利成長題材延續時，股票部位有機會參與市場上漲；若通膨、利率或地緣政治風險造成股市震盪，債券及其他區域資產則可發揮收益與分散效果。

富坦新興市場月收益基金則聚焦新興市場的成長與收益潛力，受惠AI投資、供應鏈重組，乃至內需消費及政策改革等長期趨勢。相較成熟市場，新興市場部分股票與債券評價更具投資吸引力，並可提供不同於美國大型科技股的報酬來源。

投資專家分析，兩檔基金雖同屬平衡型策略，但投資角色有所區隔。全球平衡基金適合作為投資組合核心配置，以全球股債分散降低單一市場風險。

新興市場月收益基金則可作為收益與成長型配置，補充新興市場股、債、匯資產的投資機會。兩者搭配運用，可在參與全球成長與AI長期趨勢之餘，避免資產過度集中於單一國家或產業。

績效 通貨膨脹 股票

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