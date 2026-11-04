近期市場消息紛雜 AI 股面臨評價下修壓力 台股平衡型布局優選

近日受美股拉回修正影響，台股也遭受波及，昨（3）日收在43,307點。市場法人表示，近期市場消息紛雜，導致AI股面臨評價下修壓力，台股亦同步承壓。不過長線來看，在AI需求持續強勁下，台系供應鏈可望持續受惠，故對於台股後市仍不看淡，屬性偏穩健的投資人若擔心波動風險，建議可透過台股平衡基金來因應，兼顧機會與風險。

觀察今年來台股平衡基金表現，前十強績效都在50%以上，表現亮眼，其中表現最佳的產品為群益平衡王基金，今年來上漲73.7%，其次為聯邦金鑽平衡基金，累積漲幅為72.5%亦是亮眼，而群益安家基金、第一金中概平衡基金也分別有65.5%和64.9%的好表現。

群益平衡王基金經理人鄭秉倫表示，近期股市波動劇烈，主因市場擔憂民主黨可能於美國期中選舉中大獲全勝，恐令先前的減稅政策與AI放寬監管措施政策面林終結，使未來企業每股盈餘產生實質的負面衝擊。此外，近期CSP等AI巨頭的現金流開始轉負，也讓AI族群面臨評價調整，台股表現同樣受制。

鄭秉倫指出，後市來看，回顧過往美國期中選舉經驗，待選舉結果塵埃落定、不確定因素消除後，股市有望迎來反彈，而台灣方面，在AI算力的真實需求仍然供不應求、企業盈餘上修循環未變，搭配近期評價面已有修正，仍有望吸引資金配置，中長期仍偏多看待，建議穩健型投資者可透過台股平衡基金來參與，透過其因應市況變化調整股債比例，既有助降低投組波動，也能掌握市場走升契機，為進可攻、退可守的投資工具。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良表示，漲時重勢、跌時重質，市場表現將從流動性驅動逐步轉向基本面檢驗，從企業基本面來看，受惠全球雲端服務供應商（CSP）對AI資本支出維持擴張軌跡，台廠晶圓代工、先進封裝、PCB及高階網通等供應鏈，訂單能見度明朗。