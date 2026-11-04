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多重資產基金抗震 聯邦臺灣精選收益近三月漲11%最亮眼

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股近期盤勢波動明顯加劇，多重資產基金展現相對抗震優勢。聯合報系資料照
台股近期盤勢波動明顯加劇，多重資產基金展現相對抗震優勢。聯合報系資料照

台股近期盤勢波動明顯加劇，法人表示，在股債市走勢分歧、投資風險升溫之際，多重資產基金透過股票、債券及其他資產配置，展現相對抗震優勢，成為投資人面對震盪行情、兼顧資產配置與收益機會的選項。

根據CMoney統計近三月來至10月30日，聯邦臺灣精選收益多重資產漲11.2%、永豐創新醫療多重資產漲8.9%、富達智慧醫療多重資產收益漲7.7%、施羅德台美雙利多重資產漲6.6%、統一優選低波多重資產漲5.8%、中國信託策略優利多重資產漲5.1%、合庫全球醫療照護產業多重資產收益漲3.2%、東方匯理先進醫療科技多重資產漲2.8%、凱基臺灣多元收益多重資產漲2.7%、聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產漲2.0%。

聯邦投信分析，儘管短線市場情緒受到總體經濟與地緣政治干擾，但AI產業的基本面並未改變。近期科技股雖因融資成本攀升與部分伺服器訂單遞延使評價承壓，不過隨著新一代Vera Rubin平台預計於第4季末至隔年第1季逐步量產，搭配四大雲端服務供應商（CSP）資本支出持續上修，伺服器新品與客製化晶片（ASIC）訂單需求將大舉放量，相關供應鏈隔年首季有望呈現淡季不淡的景氣。

台新投顧分析，近期AI相關企業信用利差擴大，加上高利率環境及市場擁擠部位持續去化，進一步壓抑科技股評價。預期短期科技股仍將呈現高波動、產業表現分化的格局。美國期中選舉後，政治不確定性降低，雖有助於短線市場情緒修復，但尚不足以確認科技產業已經落底。

操作策略方面，短期宜維持審慎態度，不急於提高持股水位，後續可持續關注CSP業者資本支出、AI訂單交付進度，以及半導體企業每股稅後盈餘（EPS）預估的修正方向。待企業獲利預期止穩、市場風險偏好回升後，可優先布局具備技術寡占優勢、定價能力及穩健現金流的先進製程業者，以及具長期投資價值的大型科技龍頭。

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