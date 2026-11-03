美股基金近周吸金149億美元 AI 震盪不減資金追捧

近期經濟數據支撐股市表現，但AI相關類股波動升溫，資金面則持續向美股集中。根據EPFR截至2026年10月28日資料，美國股票型基金近一周淨流入148.69億美元，明顯高於其他主要區域；全球新興市場亦吸引21.45億美元淨流入，亞洲不含日本小幅流入2.23億美元。

相較之下，已開發歐洲淨流出22.65億美元、拉丁美洲淨流出8.49億美元，反映市場波動升高之際，全球資金在區域配置上仍呈現明顯分化。

安聯投信表示，近一周全球股市維持震盪偏多格局，經濟基本面與企業財報持續牽動投資氣氛。美國GDP數據優於市場預期，歐洲則受惠於企業信心改善，為美歐股市提供支撐；另一方面，隨著大型科技企業陸續公布財報，市場對AI投資前景與成長動能的解讀出現分歧，科技及半導體類股波動亦明顯升高。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，近期市場修正主要反映投資人開始重新檢視，支撐AI基礎建設投資的企業，其業務成長速度能否支應快速攀升的資本支出需求。儘管部分科技巨頭的廣告業務表現不一，雲端需求依然展現韌性，大型科技企業第三季獲利表現亦具支撐。

洪華珍進一步指出，美國期中選舉相關政策不確定性升高，加上科技企業財報表現分歧，未能全面滿足市場較高期待，進一步加劇AI及科技類股的獲利了結壓力。不過回歸基本面，企業獲利成長仍是驅動市場中長期表現的關鍵因素；隨市場進入築底階段，不確定性淡化後，若基本面持續獲得驗證，第四季仍有望迎來反彈。

另方面，洪華珍表示，美國期中選舉在即，強調AI監管的民主黨聲勢轉強，輔以財報喜憂參半，未能滿足投資人更高期待，加劇AI、科技類股拋售賣壓，檢視基本面，企業獲利成長仍是驅動市場主要因素， 隨市場進入築底階段，不確定性淡化後，第四季仍有望迎來反彈。