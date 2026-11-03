快訊

日本新退稅制度前還有「大魔王關卡」！1招解除不能買東西＋退稅危機

回響／發展AI產業非棄土場 謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成

新台幣續貶引發賣壓潮 台積收跌35元拉低台股下挫1,612點

聽新聞
0:00 / 0:00

避險需求升溫 投資級債、非投資級債基金近周同步吸金

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期通膨數據升溫，但科技股震盪推升市場避險需求，為債市表現提供支撐。根據美銀、EPFR截至2026年10月28日資料，投資級債基金近一周淨流入43.5億美元，非投資級債亦轉為淨流入18億美元；相較之下，新興市場債淨流出4.4億美元，反映資金在不同債券類別間呈現分化。

安聯投信表示，近一周債市在通膨壓力與避險需求交錯下震盪走高。聯準會維持利率不變並重申抗通膨立場，加上同期美國PCE通膨高於市場預期，使利率前景持續牽動市場情緒。另一方面，大型科技企業財報表現帶動股市波動升高，資金避險需求隨之增溫，美國10年期公債殖利率維持區間整理，整體債市表現因而獲得支撐。

投資級債方面，避險需求升溫帶動資金流入力道增強。隨著股市波動加劇，投資級債基金近一周資金淨流入明顯增加，反映在經濟與政策不確定性仍存的環境下，市場對較高信用品質債券的配置需求仍具韌性。

非投資級債方面，風險偏好回溫，帶動信用債反彈。隨市場消化聯準會維持利率不變的政策訊號，加上科技企業財報及AI成長預期改善，風險偏好逐步回升，推動非投資級債延續反彈走勢，信用利差收斂、殖利率下滑。與此同時，資金重新回流非投資級債基金，反映經歷前期市場修正後，投資人開始重新評估信用債的配置機會。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，經歷近期科技及AI相關成長股修正後，部分先前偏高的評價壓力已有所釋放。在此環境下，可轉債的攻守兼備特性值得關注。相較一般信用債，可轉債在市場上漲時，有機會透過股票敏感度參與標的股票的成長潛力；當市場修正時，則可望藉由債券價值提供一定程度的下檔緩衝。

展望後市，AI長期成長趨勢與市場波動升高並存，可轉債的配置價值可望重新受到關注。謝佳伶認為，在AI中長期成長趨勢仍值得關注，但市場波動與產業分化同步升高的環境下，可轉債經歷近期修正後，其風險報酬特性值得重新檢視。尤其當市場焦點由全面追逐風險資產，逐步回歸企業基本面、獲利能見度與個券選擇時，兼具成長參與及一定防禦特性的可轉債，可望提供有別於傳統股票或信用債的配置彈性。

避險 基金 吸金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股吸金力道再升溫 AI財報分歧加劇科技股震盪

短債ETF人氣強強滾！存續期間短、較不受利率衝擊

複合型債券 亂世明燈

降息充滿變數怎麼買債？全球債連78週吸金 野村首檔混合債多賺100基點

相關新聞

新台幣續貶引發賣壓潮 台積收跌35元拉低台股下挫1,612點

台股3日收盤挫低點1,612.6、跌幅3.59%，終場以43,307.54點作收，成交量9,281億元；台積電（2330）收盤價2,295元，下跌35元，跌幅1.5%。

0050漲到116.6元沒賣後悔了！存股族困惑何時停利 過來人曝賣出時機

0050漲至116.6元後回檔，投資人苦惱停利時機；多數網友建議有買房、退休等資金需求再賣，並預留備用金。

美期中選舉在即！台股選後易震盪 專家示警：空頭年年底反彈消失

2026年美國期中選舉將在11月3日投票。美國國會分為參議院與眾議院，期中選舉在總統任期中間舉行，常被視為選民對總統的期中考，結果多半是總統所屬的政黨失利。1994年以來的8次期中選舉，有6次總統所屬政黨失去參眾兩院至少其中一院的過半席次，2006年以來更是連續5次，例如2018年川普第一任期時，共和黨就失去了眾議院。

台股暴跌連連破底！現在是接刀還是撿鑽石？分析師說三個字...

台股3日開低走低，盤中大跌逾千點，近幾日每天都是破底的表現，大盤跌個不停，投資人心慌慌，都在問到底該怎麼辦？證券分析師坦言，大盤未止穩，「只能等」，重要的關鍵因素則是新台幣能不能止貶，不過，分析師也強調，已有打底跡象的個股及族群，可以逐步建立小部位。

11月台股區間震盪 法人：守住45,000點逢低布局

台股11月走勢預期呈現區間震盪，永豐投顧指出，11月指數操作區間落在44,000至49,000點，其中45,000點為中期重要支撐，若能守穩，可把握回檔機會分批布局。

台達電跌到崩潰⋯股民慘賠47%、套在2390元！網吵翻：該停損嗎

台股近期震盪，部分電子權值股股價持續修正，讓高檔進場的投資人苦不堪言。近日一名網友在Threads發文，透露自己持有台達電（2308），帳面虧損已逼近30%，面對股價不斷下跌，忍不住詢問「這種股票要停損嗎？」並附上持股截圖，顯示僅持有36股就虧損逾1.7萬元，引發網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。