避險需求升溫 投資級債、非投資級債基金近周同步吸金

近期通膨數據升溫，但科技股震盪推升市場避險需求，為債市表現提供支撐。根據美銀、EPFR截至2026年10月28日資料，投資級債基金近一周淨流入43.5億美元，非投資級債亦轉為淨流入18億美元；相較之下，新興市場債淨流出4.4億美元，反映資金在不同債券類別間呈現分化。

安聯投信表示，近一周債市在通膨壓力與避險需求交錯下震盪走高。聯準會維持利率不變並重申抗通膨立場，加上同期美國PCE通膨高於市場預期，使利率前景持續牽動市場情緒。另一方面，大型科技企業財報表現帶動股市波動升高，資金避險需求隨之增溫，美國10年期公債殖利率維持區間整理，整體債市表現因而獲得支撐。

投資級債方面，避險需求升溫帶動資金流入力道增強。隨著股市波動加劇，投資級債基金近一周資金淨流入明顯增加，反映在經濟與政策不確定性仍存的環境下，市場對較高信用品質債券的配置需求仍具韌性。

非投資級債方面，風險偏好回溫，帶動信用債反彈。隨市場消化聯準會維持利率不變的政策訊號，加上科技企業財報及AI成長預期改善，風險偏好逐步回升，推動非投資級債延續反彈走勢，信用利差收斂、殖利率下滑。與此同時，資金重新回流非投資級債基金，反映經歷前期市場修正後，投資人開始重新評估信用債的配置機會。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，經歷近期科技及AI相關成長股修正後，部分先前偏高的評價壓力已有所釋放。在此環境下，可轉債的攻守兼備特性值得關注。相較一般信用債，可轉債在市場上漲時，有機會透過股票敏感度參與標的股票的成長潛力；當市場修正時，則可望藉由債券價值提供一定程度的下檔緩衝。

展望後市，AI長期成長趨勢與市場波動升高並存，可轉債的配置價值可望重新受到關注。謝佳伶認為，在AI中長期成長趨勢仍值得關注，但市場波動與產業分化同步升高的環境下，可轉債經歷近期修正後，其風險報酬特性值得重新檢視。尤其當市場焦點由全面追逐風險資產，逐步回歸企業基本面、獲利能見度與個券選擇時，兼具成長參與及一定防禦特性的可轉債，可望提供有別於傳統股票或信用債的配置彈性。