快訊

日本新退稅制度前還有「大魔王關卡」！1招解除不能買東西＋退稅危機

回響／發展AI產業非棄土場 謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成

新台幣續貶引發賣壓潮 台積收跌35元拉低台股下挫1,612點

聽新聞
0:00 / 0:00

利率高檔 市場關注AI相關融資及再融資風險

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed）10月維持利率不動，市場預期12月及明年初仍可能升息。法人指出，市場對AI相關融資、企業信用分化及再融資風險的關注升高。在利率仍處於相對高檔的情況下，財務體質較弱、較仰賴再融資的企業，面臨的融資壓力也較大。

主動貝萊德優投等（00985D）經理人游忠憲表示，近期非投資等級債利差的擴大幅度明顯高於投資等級債，代表市場要求信用品質較弱的企業提供較高的風險補償。換句話說，殖利率較高未必代表投資機會更好，背後也可能反映更高的信用風險。

游忠憲指出，另一方面，目前利率仍處相對高檔，使投等債的收益來源不同於過去低利率環境。當收益水準已具吸引力，投資人未必需要為了多一點收益，而去布局信用較弱的債種。

游忠憲分析，當債券已有一定票息收入，投資報酬未必完全依賴利率下降帶來的價格上漲。當殖利率上升、債券價格下跌時，較高的票息收入也可抵銷部分價格波動對總報酬的影響。

針對較高評級債券資產，貝萊德A級公司債（00991B）經理人楊貽甯指出，在殖利率維持相對高檔、企業信用條件逐漸分化的環境下，債券投資需要同時衡量收益與品質，包括企業財務體質、償債能力及再融資風險。

楊貽甯強調，當投資等級債本身已能提供一定收益，與其單純追逐更高殖利率，更重要的是確認這份收益建立在什麼樣的信用品質之上。

利率 風險 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

信用債市場分化加劇 貝萊德00991B、00985D迎最新配息

複合型債券 亂世明燈

Fed按兵不動 非投等債殖利率逾8%吸引布局

短債ETF人氣強強滾！存續期間短、較不受利率衝擊

相關新聞

新台幣續貶引發賣壓潮 台積收跌35元拉低台股下挫1,612點

台股3日收盤挫低點1,612.6、跌幅3.59%，終場以43,307.54點作收，成交量9,281億元；台積電（2330）收盤價2,295元，下跌35元，跌幅1.5%。

0050漲到116.6元沒賣後悔了！存股族困惑何時停利 過來人曝賣出時機

0050漲至116.6元後回檔，投資人苦惱停利時機；多數網友建議有買房、退休等資金需求再賣，並預留備用金。

美期中選舉在即！台股選後易震盪 專家示警：空頭年年底反彈消失

2026年美國期中選舉將在11月3日投票。美國國會分為參議院與眾議院，期中選舉在總統任期中間舉行，常被視為選民對總統的期中考，結果多半是總統所屬的政黨失利。1994年以來的8次期中選舉，有6次總統所屬政黨失去參眾兩院至少其中一院的過半席次，2006年以來更是連續5次，例如2018年川普第一任期時，共和黨就失去了眾議院。

台股暴跌連連破底！現在是接刀還是撿鑽石？分析師說三個字...

台股3日開低走低，盤中大跌逾千點，近幾日每天都是破底的表現，大盤跌個不停，投資人心慌慌，都在問到底該怎麼辦？證券分析師坦言，大盤未止穩，「只能等」，重要的關鍵因素則是新台幣能不能止貶，不過，分析師也強調，已有打底跡象的個股及族群，可以逐步建立小部位。

11月台股區間震盪 法人：守住45,000點逢低布局

台股11月走勢預期呈現區間震盪，永豐投顧指出，11月指數操作區間落在44,000至49,000點，其中45,000點為中期重要支撐，若能守穩，可把握回檔機會分批布局。

台達電跌到崩潰⋯股民慘賠47%、套在2390元！網吵翻：該停損嗎

台股近期震盪，部分電子權值股股價持續修正，讓高檔進場的投資人苦不堪言。近日一名網友在Threads發文，透露自己持有台達電（2308），帳面虧損已逼近30%，面對股價不斷下跌，忍不住詢問「這種股票要停損嗎？」並附上持股截圖，顯示僅持有36股就虧損逾1.7萬元，引發網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。