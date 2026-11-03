利率高檔 市場關注AI相關融資及再融資風險

美國聯準會（Fed）10月維持利率不動，市場預期12月及明年初仍可能升息。法人指出，市場對AI相關融資、企業信用分化及再融資風險的關注升高。在利率仍處於相對高檔的情況下，財務體質較弱、較仰賴再融資的企業，面臨的融資壓力也較大。

主動貝萊德優投等（00985D）經理人游忠憲表示，近期非投資等級債利差的擴大幅度明顯高於投資等級債，代表市場要求信用品質較弱的企業提供較高的風險補償。換句話說，殖利率較高未必代表投資機會更好，背後也可能反映更高的信用風險。

游忠憲指出，另一方面，目前利率仍處相對高檔，使投等債的收益來源不同於過去低利率環境。當收益水準已具吸引力，投資人未必需要為了多一點收益，而去布局信用較弱的債種。

游忠憲分析，當債券已有一定票息收入，投資報酬未必完全依賴利率下降帶來的價格上漲。當殖利率上升、債券價格下跌時，較高的票息收入也可抵銷部分價格波動對總報酬的影響。

針對較高評級債券資產，貝萊德A級公司債（00991B）經理人楊貽甯指出，在殖利率維持相對高檔、企業信用條件逐漸分化的環境下，債券投資需要同時衡量收益與品質，包括企業財務體質、償債能力及再融資風險。

楊貽甯強調，當投資等級債本身已能提供一定收益，與其單純追逐更高殖利率，更重要的是確認這份收益建立在什麼樣的信用品質之上。