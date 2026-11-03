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美國經濟如成功軟著陸 停止升息後美股一年平均上漲23%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國際油價持續攀升，美國通膨再度升溫，聯準會升息卻可能接近尾聲！「鉅亨買基金」表示，儘管能源價格上漲增添通膨壓力，但美國就業市場明顯降溫，企業招聘趨緩卻未出現大規模裁員，顯示經濟仍具韌性，聯準會持續升息的必要性正在下降。歷史經驗顯示，若經濟成功軟著陸，停止升息後美股一年平均上漲23%，建議可將美國股票基金納入配置並分批布局，以掌握中長期成長機會。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭指出，油價上漲是聯準會難以鬆手的主要原因。美國9月消費者物價指數（CPI）年增率由8月的3.4%升至3.7%，其中，能源價格年增率較前月增加4.3個百分點，成為推升通膨的主要力量。此外，二手車、交通運輸服務及房租價格漲幅也同步擴大，核心CPI年增率亦增加0.1個百分點。能源價格若持續維持高檔，不僅增加企業營運成本，也可能延緩通膨回落至2%目標的速度，讓聯準會維持緊縮政策更長時間。

不過，與通膨升溫形成對比的是，美國就業市場已逐漸降溫。美國9月非農就業僅新增2.9萬人，遠低於8月的13.3萬人，也不及過去12個月平均每月新增的4.5萬人，反映企業聘僱需求明顯轉弱。但9月失業率仍維持在4.2%，首次申請失業救濟金人數也未明顯攀升。羅瑤庭分析，此顯示美國勞動市場呈現「低招聘、低裁員」特徵，代表企業雖放緩擴編，卻未全面縮減人力，有助降低通膨壓力，也讓聯準會有機會在不引發經濟衰退的情況下結束升息。

升息接近尾聲，美股就一定會漲嗎？羅瑤庭表示，關鍵在於經濟能否軟著陸。歷史統計顯示，若美國經濟成功軟著陸，標普500指數在停止升息後一年、兩年及三年的平均累積報酬，分別達23%、57%及93.1%。目前美國雖面臨能源價格推升通膨的挑戰，但就業市場尚未明顯惡化，加上AI投資與生產力提升支撐經濟成長，軟著陸機會仍相對較高。若未來油價回穩、通膨逐步降溫，企業獲利持續成長，將為美股中長期表現提供支撐。

羅瑤庭建議，投資人不必因油價上漲或聯準會短期利率決策而過度悲觀，但也不宜將停止升息視為股市立即上漲的保證。現階段應持續觀察能源價格、就業變化及企業獲利，並以分批投入取代一次性追高。基金配置方面，可納入涵蓋多元產業的美國股票基金，並搭配台股及科技基金，參與AI長期成長趨勢；同時運用「超底王」機制持續定期投入、逢低進行加碼，分散進場時點風險，在市場震盪中持續累積投資部位。

升息 美股 美國經濟

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