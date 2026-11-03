台股AI動能與高債息收益循環 聯邦金鑽平衡基金靈活布局股債雙贏

台股近期在AI與半導體供應量的強勢帶動下，展現強勁的成長動能；同時全球利率政策步入新階段，債市亦成為資金尋求穩健收益的焦點。在股債市皆具表現契機的經濟環境下，聯邦金鑽平衡基金能因應市場變化，動態調整資產配置，有效捕捉科技族群的向上爆發力，亦能透過債券部位分散波動風險，靈活掌握股票與債券的雙重獲利契機。2026年來報酬率為92.72%，近一年也有128.14%。

隨著全球就業放緩與利率政策預期降溫，市場焦點轉向實質基本面。在此環境下，聯邦金鑽平衡基金核心配置的可轉換公司債展現極佳優勢，其股債雙性特質在股市震盪時能提供優渥的利息保護，股市走揚時則能轉換為股票、同步參與科技股波段大行情。受惠全球雲端巨頭擴張AI基礎建設支出，伺服器、半導體、PCB、網通及綠能等核心科技族群，將為今年第4季挹注強勁的基本面支撐。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出，隨著護國神山法說會啟動美國、台灣企業的法說會旺季，市場開始擔憂美國AI企業在大幅資本支出下所造成的自由現金流轉負狀況，同時美伊戰爭愈演愈烈下使油價大漲，加上美國期中選舉將至下，造成全球股市同時下跌修正，台灣股市亦偏弱勢。所謂漲時重勢、跌時重質，目前陸續揭露的企業財報表現優異、尤其AI相關企業，市場表現從流動性驅動逐步轉向基本面檢驗。

受惠全球雲端服務供應商（CSP）對AI資本支出維持擴張軌跡，台廠晶圓代工、先進封裝、PCB及高階網通等供應鏈，訂單能見度相對明朗。展望後市，除先進封裝、載板、高階記憶體維持供需吃緊架構外，AI升級引領的散熱瓦數需求，亦將推動技術由液冷水冷模組、微流通道水冷板逐步升級至微流通道均熱片；此外，PCB與CCL廠受惠產品層數與高頻高速材料升級，有助產品平均售價（ASP）與毛利率表現，與共同封裝光學元件（CPO）技術落實高速傳輸應用，皆為後市值得關注的產業趨勢。

聯邦投信表示，在「股債雙強、科技領航」環境下，聯邦金鑽平衡基金展現進可攻、退可守的動態配置優勢。面對台灣科技供應鏈明朗的長線基本面，將秉持嚴謹的風控與敏銳洞察力，積極鎖定具爆發力的 AI核心硬體與綠能族群，並透過債市收益建立防護網、減緩組合波動，為投資人追求長期資產增值的超額報酬契機。