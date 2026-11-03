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生醫基金十強 報酬率逾10% 優於同期台股大盤

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
隨著研發進展、創新題材發酵，加上資金重新關注相關類股，帶動生醫基金績效走揚。聯合報系資料照
隨著研發進展、創新題材發酵，加上資金重新關注相關類股，帶動生醫基金績效走揚。聯合報系資料照

觀察生技醫療類股近半年表現，多檔基金報酬率突破10%，優於同期台股大盤。隨著生技產業研發進展、醫療創新題材持續發酵，加上資金重新關注相關類股，帶動生技醫療基金績效走揚，成為近期海外基金市場值得關注的投資焦點。

市場法人表示，近期科技股走勢震盪，也促使資金輪動至防禦性題材，整體而言，醫療生技產業具有產值持續成長、產業持續創新兩大重點支撐，因此值得投資人掌握長期投資趨勢，建議投資人不妨透過相關生技醫療基金來參與投資契機。

從海外股票型基金近半年績效觀察，其中生技醫療類基金表現上，多檔基金報酬率已突破10%，包括：瑞銀（盧森堡）生化股票漲30.2%、群益關鍵亮點傘型證券投資信託基金之群益全球關鍵生技漲25.1%、安聯全球生技趨勢漲24.7%、兆豐生命科學漲14.9%、百達-生物科技漲13.0%、台新全球生技醫療漲12.1%、法巴健康護理創新股票漲25.0%、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航漲11.3%、凱基醫院及長照產業漲25.7%、富蘭克林華美生技漲10.0%等，皆優於大盤同期的2.6%跌幅。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，觀察全球四大生技指數包括S&P 500健保指數、MSCI世界醫療保健指數連續創新高，NASDAQ生物科技指數、AMEX生物科技指數也都接近新高，醫療保健產業為高檔防禦性資金避險與創新題材轉向雙軌驅動。

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