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野村投信串聯台日專業拓展長期理財新視野 11月5日前即刻報名

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

在台灣積極推動亞洲資產管理中心之際，野村投信響應「臺灣週」，將於11月5日在台北漢來大飯店舉辦「日本資產管理新局：市場趨勢、制度變革與創新投資機會」論壇，邀集台日專家，透過兩場專題演講及一場產業對談，從日本經驗出發，探索適合台灣市場的發展方向。

野村投信指出，日本透過NISA制度鼓勵民眾長期投資、累積資產，其制度設計與產業發展，為台灣提供值得借鏡的經驗。論壇首場邀請日本資產運用業協會（IMAJ）會長菱田賀夫，以「日本資產管理業制度與產業全貌」為題，分享日本如何讓長期投資走進日常生活，以及資產管理業者如何陪伴民眾累積資產。

日本野村資產管理另類投資部資深基金經理人大隈直斗，將以「日本另類投資市場發展」為題，帶領與會者認識股票、債券之外的投資選擇，分享透過基金參與未上市企業、企業融資、不動產及基礎建設等領域的日本經驗，並介紹相關風險與投資人保障措施，為多元資產配置提供更多思考。

論壇也邀請中華民國投信投顧公會理事長尤昭文，與日本專家交流台日投資文化與理財需求的變化，借鏡彼此經驗，共同探索台灣資產管理市場的發展方向。

野村投信持續從投資人需求出發，拓展台股科技、主動投資及亞洲市場布局，並參與臺灣首波TISA計畫，推出野村優質、野村台灣高股息及野村多元收益多重資產三檔基金的TISA級別，提供退休準備與長期理財的多元選擇。此次透過台日交流，期盼讓國際經驗更貼近本地需求，陪伴投資人以更開闊的視野思考資產規劃。論壇將於11月5日上午9時20分於台北漢來大飯店3F 鉑金A廳舉行，採事先報名制（https://namfund.tw/9gzs2n），歡迎有興趣的民眾參與。

野村投信

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