科技股短線承壓 AI長線成長行情不變

近期受美債殖利率與地緣政治震盪影響，台股科技股面臨本益比壓抑與技術修正。市場法人指出，這波回檔反倒為中長線投資人創造了「定期定額」或「分批進場」台股科技基金的布局時機。

全球總經方面，美國聯準會於9月正式邁入升息循環，短線擠壓科技股估值。然而，面對高利率與地緣政治波動，企業實質獲利能力正是股價防禦的關鍵。事實上，大環境基本面仍具韌性，台股科技類股隨總經雜音引發的健康回檔，反倒為中長線投資人提供分批配置與定期定額的理性布局時機。

聯邦精選科技基金經理人張瑞祥分析，儘管短線市場情緒受到總體經濟與地緣政治干擾，但AI產業的基本面並未改變。近期科技股雖因融資成本攀升與部分伺服器訂單遞延使評價承壓，不過隨著新一代Vera Rubin平台預計於第4季末至隔年第1季逐步量產，搭配四大雲端服務供應商（CSP）資本支出持續上修，伺服器新品與客製化晶片（ASIC）訂單需求將大舉放量，相關供應鏈隔年首季有望呈現淡季不淡的景氣。

趨勢上，張瑞祥建議留意，2027 年能見度較高的AI GPU、ASIC、CPO光通訊與BBU等關鍵供應鏈。隨著四大雲端大廠（CSP）資本支出上修，以及新一代 Vera Rubin 平台於第4季末逐步量產、隔年第1季放量，相關供應鏈將迎來強勁需求。

對照台灣外銷訂單與景氣燈號等強勁基本面，分批布局兼具營運韌性與長線獲利品質的科技型基金，不失為中長線參與台股科技產業成長的投資選項之一。