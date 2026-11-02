科技股回檔是買點？法人看好2027年AI供應鏈需求

受美債殖利率與地緣政治震盪影響，台股科技股近期面臨本益比壓抑與技術修正。市場法人指出，這波回檔反倒為中長線投資人創造定期定額或分批進場台股科技基金的布局時機。以聯邦精選科技基金為例，其核心布局緊扣全球一線 AI 散熱、先進封裝材料及半導體代工等供應鏈龍頭。這類具備實質獲利的核心產業，在市場遭系統性調節時展現相對穩健的營運韌性，一旦市場情緒回穩，有望憑藉強勁訂單率先迎來評價修復與波段反彈機會。

全球總經方面，美國聯準會9月正式邁入升息循環，短線擠壓科技股估值。然而，面對高利率與地緣政治波動，企業實質獲利能力正是股價防禦的關鍵。聯邦精選科技基金策略性聚焦高訂單能見度的一線龍頭，有助於在震盪市況中提升抗震表現。大環境基本面仍具韌性，台股科技類股隨總經雜音引發的健康回檔，反倒為中長線投資人提供分批配置與定期定額的理性布局時機。

聯邦精選科技基金經理人張瑞祥深入分析，儘管短線市場情緒受到總體經濟與地緣政治干擾，但 AI 產業的基本面並未改變。近期科技股雖因融資成本攀升與部分伺服器訂單遞延使評價承壓，不過，隨著新一代 Vera Rubin 平台預計於第4季末至隔年第1季逐步量產，搭配四大雲端服務供應商（CSP）資本支出持續上修，伺服器新品與客製化晶片（ASIC）訂單需求將大舉放量，相關供應鏈隔年首季有望呈現淡季不淡的景氣。基金操作將持續聚焦具備穩定訂單與獲利品質的一線供應鏈，透過分散布局來降低外部風險。

在資產配置上，基金核心將緊扣 2027 年能見度較高的 AI GPU、ASIC、CPO 光通訊與 BBU 等關鍵供應鏈。隨著四大雲端大廠（CSP）資本支出上修，以及新一代 Vera Rubin 平台於第4季末逐步量產、隔年第1季放量，相關供應鏈將迎來強勁需求。對照台灣外銷訂單與景氣燈號等強勁基本面，分批布局兼具營運韌性與長線獲利品質的科技型基金，不失為中長線參與台股科技產業成長的投資選項之一。