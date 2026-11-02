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科技股震盪拖累：AI需求不變 拉回可分批布局

經濟日報／ 記者謝卉筑／台北即時報導
台股震盪整理期間，可留意AI相關供應鏈中長期成長機會。歐新社
台股震盪整理期間，可留意AI相關供應鏈中長期成長機會。歐新社

安聯投信台股團隊指出，短線市場情緒雖受利率走勢及AI投資疑慮干擾，但雲端業者AI資本支出、產業需求及台灣供應鏈基本面並未改變，預期台股震盪整理期間，可留意AI相關供應鏈中長期成長機會，並採分批布局策略。

安聯投信指出，近期利率走勢、科技巨頭財報及國際市場消息持續干擾市場，短線投資情緒明顯凌駕基本面。在市場氣氛偏向謹慎、資金動能轉弱之際，即使部分企業繳出亮眼財報，也難免面臨獲利了結賣壓，台股波動因此明顯放大。

短線市場仍受到聯準會政策預期、利率變化、AI投資疑慮及科技股財報等因素干擾，投資人風險偏好降溫；然而雲端業者持續擴大AI資本支出、AI需求維持成長，以及台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位，並未因短期股市震盪而改變。企業獲利仍是支撐台股中長期走勢的重要基本面因素。

安聯投信表示，聯準會利率政策、美國長債殖利率及地緣政治對油價與通膨的影響，仍是後市主要變數。隨市場進入高利率、高評價與高波動並存的環境，企業獲利成長將成為股價能否延續的重要驗證，預期資金將更聚焦於營收及EPS成長能見度較高的AI相關企業，台股行情也將由全面齊漲逐步轉向產業與個股分化，故多策略將有助於掌握市場輪動。

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複合型債券 亂世明燈

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