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多元布局 投資有彈性

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
投資人應避免重壓科技股，建議採取分散多元的投資策略。（歐新社）
投資人應避免重壓科技股，建議採取分散多元的投資策略。（歐新社）

美國聯準會Fed）10月雖未升息，但主席華許仍強調通貨膨脹偏高。法人指出，Fed未來數次會議中仍可能升息，加上科技股股價劇烈震盪，投資人應避免重壓科技股，宜採取分散多元的投資策略，以因應市場的不確定因素。

富達國際預期，美國通膨率今年底將達到約3.4%，明年逐步回落至2.5%。Fed今年12月及明年3月可能各升息1碼（即0.25個百分點），若全球供給限制持續，則不排除額外再升息一次。在機會與風險並存的環境下，投資策略宜維持均衡配置，兼顧市場成長機會與風險控管，同時保留因應市場變化的彈性。

貝萊德亞太區全球固定收益主管賽加爾（Navin Saigal）認為，利率緩升，實質殖利率仍具吸引力。各國及不同產業之間的分歧日益擴大，也為多元配置及主動選擇創造機會。在亞洲，各市場利率差異大，加上AI及基礎建設融資需求日益增長，都帶來投資機會。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭分析，油價上漲是Fed難以鬆手的主要原因。能源價格若持續維持高檔，不僅增加企業營運成本，也可能延緩通膨回落至2%目標的速度，讓Fed維持緊縮政策更長時間。不過，企業雖放緩擴編，卻未全面縮減人力，有助降低通膨壓力，也讓Fed有機會在不引發經濟衰退的情況下結束升息。羅瑤庭認為，投資人不必因油價上漲或Fed短期利率決策而過度悲觀，但也不宜將停止升息視為股市立即上漲的保證。現階段應持續觀察能源價格、就業變化及企業獲利，並以分批投入取代一次追高。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，Fed在未來二、三次會議中不排除再升息1碼。面對AI產業的K型分化與偏高的利率環境，他建議投資策略應著眼於「多元分散」。蘇皓毅建議，核心部位以具備AI供應鏈定價優勢的美股與台、日、韓股票型或多重資產基金為主。科技主題可作為核心的成長來源，但需控制在核心部位的一部分，避免重押。

至於衛星部位，蘇皓毅建議，可布局新加坡股市，以及受惠於資金外溢與人口紅利的越南股市，分散核心市場過度集中風險；同時納入黃金股票基金作為長線緩衝。

布局 Fed 美國聯準會

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