全球市場觀測站／日韓科技股 有題材

近期全球科技股波動加大，市場開始重新檢視AI投資的成長速度與資本效率。從大型科技企業持續增加AI基礎建設投資，到市場對融資成本、產能瓶頸及投資報酬率的疑慮升高，科技股正從過去「全面受惠」行情，逐步進入更重視獲利能否兌現、商業模式是否成熟的選股階段。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，AI長期基本面依然強健，但產業受惠結構正在改變。過去市場焦點集中於晶片、伺服器與資料中心等基礎建設，隨大型科技企業持續擴大AI資本支出，下一階段成長動能將逐步向軟體、平台與企業應用擴散。尤其AI軟體商業模式正從傳統席次訂閱轉向使用量計價，若企業導入速度持續提升，AI使用頻率與Token消耗量增加，可望帶動新的營收成長來源。

值得注意的是，AI硬體需求仍然強勁，但供應端面臨新廠建設、先進製程、記憶體、電力與資料中心等實體限制，市場也因此更加重視資本支出能否轉化為實質獲利。張繼文指出，這並不代表硬體周期結束，而是AI產業正由單一硬體主導，轉向「硬體、軟體與應用並進」。未來投資關鍵將從單純追逐成長題材，轉向比較企業的產業地位、技術優勢、獲利能見度與資本效率。

從區域來看，亞洲仍是全球AI供應鏈最完整、最關鍵的科技聚落之一。台灣在先進製程、先進封裝、伺服器與高速傳輸等環節具備優勢；韓國在HBM與記憶體領域具全球競爭力；日本則掌握半導體設備、材料與關鍵零組件。隨AI需求由算力基礎建設向企業應用與生產力提升延伸，亞洲科技產業不僅受惠於硬體升級，也可望分享全球AI資本支出與新一輪商業化帶來的成長機會。其中，韓國科技產業在HBM、記憶體與AI硬體供應鏈中的重要性持續提升，也使聚焦韓國科技產業的投資工具更具市場關注度。

展望後市，張繼文認為，2027年全球企業獲利仍有雙位數成長機會，但產業與公司之間的差距將進一步拉大。AI浪潮仍持續推進，只是市場開始要求更高的證明：技術能不能變成訂單，成長能不能變成現金流，投入能不能變成獲利。當估值不再替所有故事買單，投資也應從追逐題材，轉向尋找真正具技術門檻、產業地位與獲利能見度的亞洲科技企業。