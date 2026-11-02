公用事業基金 績效亮

美國聯準會（Fed）如市場預期維持利率不變，但投資人仍面臨美國期中選舉、中東局勢不穩、重量級科技股股價暴跌等不確定因素。

統計顯示，在產業型基金中，10月以公用事業及基礎建設基金表現最強，但黃金及科技基金跌最重。

理柏統計，10月起到28日為止，產業型基金中，以公用事業基金平均漲9.9%最優，其次是基礎建設基金漲8.1%、天然資源基金漲3.2%。不過，黃金及科技基金漲多回吐，單月分別下跌5.6%、2.2%。

如果將時間拉長到今年以來，則是科技基金平均漲26.1%最優，其次是天然資源基金漲23.7%。三年以來，黃金及貴金屬基金平均狂漲232%最悍，其次是科技基金漲122%。

貝萊德智庫指出，AI 投資與財政支出強勁，緩和對經濟成長的衝擊，供給緩衝也吸收了初期的大部分衝擊。不過，美伊衝突再度升溫，能源供給限制往下游移動。在各地區、產業與資產類別陸續出現新的脆弱環節之際，精挑細選是關鍵。

貝萊德表示，這波能源衝擊估計使歐洲國內生產毛額（GDP）成長率減少約0.5個百分點，美國僅減少 0.1個百分點。

亞洲科技出口強勁，則緩衝進口成本上升的衝擊。這波衝擊帶來的影響不均，加速各國強化能源韌性與能源安全的行動。

在投資方面，貝萊德偏好能源限制與獲利空間看起來能延續、且評價仍具吸引力的機會。目前，在油價與煉油利潤維持高檔時，既有的能源股部位可能帶來強勁獲利。但在今年油價大漲之後，貝萊德也看好部分受債券殖利率上升打擊的美國與歐洲公用事業股。

在黃金方面，富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金經理人蘭德（Steve Land）認為，全球主要央行從黃金淨賣方轉變為淨買方，在2009-2025年期間連續16年淨買入黃金，今年也有望持續站在淨買方這一邊，為黃金需求提供堅實支撐。

富蘭克林投顧指出，股市布局建議多路並進掌握輪動機會，除了長線題材的AI生態系（包括科技及亞洲科技股）之外，可留意公用事業（兼具AI基礎建設及收益題材）、多元產業配置的美股和日本股票型基金，並在投資組合中納入約一成的黃金及貴金屬產業型基金，有助提高潛在報酬並分散風險。