複合型債券 亂世明燈

受到美股四大指數收黑影響，台股10月30日重挫逾千點，市場風險趨避情緒明顯升溫。法人指出，在美國貨幣政策走向、企業財報表現及總體經濟數據交互影響下，市場短期波動恐仍維持高檔，投資人可透過股債多元配置方式，降低單一資產波動對投資組合造成的衝擊。

富邦投信表示，近期信用利差較前期低點有所擴大，反映市場風險意識提高。在美國經濟維持成長、企業基本面尚稱穩健的環境下，目前市場較偏向資產重新評價，而非系統性風險升溫，因此投資策略上更應重視資產配置與風險分散。

主動富邦複合收益ETF（00983D）經理人游陳達指出，在股市震盪加劇期間，債券資產可望發揮平衡投組風險的功能。相較股票市場受到政策、財報與市場情緒影響較大，債券具固定收益特性，而同時配置投資等級債與非投資等級債的複合型債券ETF，則兼具收益來源與信用風險分散效果，可作為震盪環境下的配置工具之一。

游陳達表示，目前00983D持債比重維持九成以上，並以BBB級投資等級公司債作為核心配置，看好企業獲利與現金流仍具支撐力，有助穩定信用市場表現。

至於非投資等級債部分，在企業融資環境仍相對順暢、違約率維持低檔背景下，團隊維持中性偏正向看法，並聚焦BB級及基本面較佳的發行機構，藉由主動調整配置，爭取兼顧收益與風險控管的投資機會。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，目前債券殖利率仍處相對高檔，提供了進場布局債券的良好時機。

歷史經驗顯示，較高的起始收益往往有助於緩衝市場波動帶來的損失；若未來市場利率進一步回落，債券也能享有價格上漲的空間。

投資團隊目前較看好殖利率曲線前端與中段區域，相較於長天期公債具備較佳的風險報酬特性。對長期投資人而言，目前的高殖利率環境，應視為鎖定較高收益的機會，而非遠離債券市場的理由。

法人認為，面對市場波動與不確定因素增加，投資人除關注股市短期變化外，更應回歸資產配置思維，透過不同風險屬性資產的搭配，提高投資組合韌性，以因應市場可能出現的震盪格局。