台股基金 後市還有戲

台股自高檔回檔近一成，近期震盪加劇，也讓台股基金績效同步受到壓抑。不過，短線漲多修正有助市場籌碼沉澱，降低浮額與過熱風險，為後續行情累積再攻動能。法人認為，AI產業成長趨勢未變，待市場情緒與籌碼逐步整理，中長期台股多頭格局仍具續航力。

儘管美國聯準會（Fed）決議維持利率不變，但受到美國科技巨頭或因最新財報、自由現金流，或因財測表現不如市場預期影響，市場對AI相關資本支出與未來成長動能的疑慮升溫，衝擊全球科技股表現。台股加權指數上周五（30）日重挫1,156點，跌幅2.4%，失守46,000點整數關卡；電子類股指數同步下跌2.9%，櫃買指數跌幅更超過4.4%。自今年10月6日創下49,822點歷史高點以來，加權指數修正幅度已達9.25%。

根據CMoney統計至30日，觀察台股基金近周表現，滙豐成功基金跌0.6%、路博邁台灣5G股票跌1.7%、富邦台灣高股息跌1.86%、野村台灣高股息跌1.89%、富邦跌2.03%、富邦長紅跌2.08%、玉山中小型股跌2.13%、台中銀台灣優息跌2.16%、富邦精選五虎跌2.19%、群益馬拉松跌2.3%，加權指數同期則跌1.8%。

富邦投信表示，近期台股受到美國科技股震盪及籌碼面調整影響，短線波動幅度擴大，但台灣科技產業中長期基本面並未因此改變。台積電法說再次確認AI投資動能未因基期墊高降溫，隨Agentic AI、客製化ASIC及高效能運算需求持續擴張，成長動能向先進封裝、AI伺服器、高階PCB、散熱及電源管理等供應鏈擴散，台灣科技產業受惠範圍更廣泛。