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14檔股票基金 三年漲三倍

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股波動加劇、產業輪動加速，個股表現分化，考驗基金經理人的靈活布局能力，長期績效更成為檢驗投研團隊選股實力的重要指標。統計截至10月29日，國內84檔一般股票型基金中，近三年報酬率突破300%共有14檔。其中，野村投信以四檔入榜居冠，旗下野村鴻運、野村台灣運籌基金更包辦績效前二名；元大投信則有兩檔入榜。

野村鴻運基金經理人邱翠欣表示，AI投資需求持續由運算延伸至更多供應鏈環節，帶動相關企業營運成長，但隨科技股評價走高，市場將更重視訂單能見度與實際獲利表現。產業布局方面，持續看好先進製程、先進封裝、高階材料、散熱及高速傳輸等領域，聚焦具技術門檻、競爭優勢及獲利成長潛力企業，並因應產業輪動與評價變化靈活調整持股。

野村台灣運籌基金經理人姚郁如指出，台股中長期仍受惠AI基礎建設擴張及科技規格升級，但隨市場漲幅擴大，投資機會將由少數權值股向具成長潛力的產業擴散。產業布局方面，看好AI伺服器、電源管理、網通及半導體設備等科技供應鏈，同時關注受惠電力建設需求的重電及具產業復甦契機的傳統產業。操作上宜兼顧企業獲利動能與評價合理性，掌握產業輪動機會。

元大多多基金研究團隊表示，近期市場重新檢視AI投資回報，資金短線轉趨審慎，帶動族群出現估值修正，不過，目前整體AI需求並未出現明顯反轉，雲端服務業者對算力、資料中心與高速運算基礎建設的投入仍具延續性。台灣憑藉先進封裝、半導體製程、高速傳輸及散熱等技術優勢，已成為全球AI供應鏈不可或缺的一環，長線成長趨勢仍具支撐。

台新主流基金經理人黃千雲分析，雖然AI短線遇亂流，但強勁企業獲利可成為震盪走高底氣，台股跌深投資價值浮現。操作上可聚焦AI受惠、營運轉機題材。

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台股基金 後市還有戲

台股自高檔回檔近一成，近期震盪加劇，也讓台股基金績效同步受到壓抑。不過，短線漲多修正有助市場籌碼沉澱，降低浮額與過熱風險，為後續行情累積再攻動能。法人認為，AI產業成長趨勢未變，待市場情緒與籌碼逐步整理，中長期台股多頭格局仍具續航力。

複合型債券 亂世明燈

受到美股四大指數收黑影響，台股10月30日重挫逾千點，市場風險趨避情緒明顯升溫。法人指出，在美國貨幣政策走向、企業財報表現及總體經濟數據交互影響下，市場短期波動恐仍維持高檔，投資人可透過股債多元配置方式，降低單一資產波動對投資組合造成的衝擊。

公用事業基金 績效亮

美國聯準會（Fed）如市場預期維持利率不變，但投資人仍面臨美國期中選舉、中東局勢不穩、重量級科技股股價暴跌等不確定因素。

全球市場觀測站／日韓科技股 有題材

近期全球科技股波動加大，市場開始重新檢視AI投資的成長速度與資本效率。從大型科技企業持續增加AI基礎建設投資，到市場對融資成本、產能瓶頸及投資報酬率的疑慮升高，科技股正從過去「全面受惠」行情，逐步進入更重視獲利能否兌現、商業模式是否成熟的選股階段。

多元布局 投資有彈性

美國聯準會（Fed）10月雖未升息，但主席華許仍強調通貨膨脹偏高。法人指出，Fed未來數次會議中仍可能升息，加上科技股股價劇烈震盪，投資人應避免重壓科技股，宜採取分散多元的投資策略，以因應市場的不確定因素。

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