美國期中選舉後股債表現亮眼！美股平均漲14.46％ 富蘭克林揭歷史統計
聯準會十月利率會議維持利率於3.75%-4%不變，主席華許釋出對美國經濟的正面訊號，並宣布明年起將減少利率決策次數，聯準會仍將以維持物價穩定為首要目標。隨著市場已普遍消化12月可能升息一碼的預期，接下來盤勢焦點將回歸企業財報與年終消費動能，以及即將登場的美國期中選舉。歷史經驗顯示，美國期中選舉後均有利美國股債風險性資產表現。
美國期中選舉後 美國股債資產表現可期
富蘭克林證券投顧指出，自1990年以來期中選舉後一年美國股債資產表現，皆呈現強健續航態勢，其中美股、美國複合債與美國非投資等級債的平均報酬率分別有14.46%、8.17%與9.98%。
美股與美國複合債在九次期中選舉後一年都交出正成長的成績單，美國非投資等級債則是在最佳年度表現中有超過三成的強勁漲幅，更勝美股。投資人欲完整掌握選後行情，建議以兼具美國股債的經典平衡策略做為核心配置。
美國期中選舉後一年表現(%)
|指數
|平均表現
|最佳表現
|最差表現
|上漲機率
|美股史坦普500指數
|14.46%
|27.07%
|3.71%
|100%
|彭博美國複合債指數
|8.17%
|20.73%
|0.81%
|100%
|彭博美國非投資等級債指數
|9.98%
|33.62%
|-1.41%
|89%
資料來源：彭博資訊，富蘭克林證券投顧整理。資料日期：1990-2022年美國期中選舉後一年價格報酬表現。
指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。
<投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>
平衡配置策略 一次掌握股債雙行情
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人愛德華．波克觀察，下半年以來指數的波動度雖相對低檔，但產業輪動與公司特定催化因素驅動個股隱含波動率仍高，此時個別企業的獲利至為關鍵，以做為投資人確認大量人工智慧投資是否轉化為營收成長與報酬改善的證據。
另外AI帶來的投資主題與影響力不僅只於科技股，已擴及其他多元產業，當前市場環境凸顯跨資產類別、產業與個別證券分散布局的重要性與價值性。
經理人分析，AI投資週期也重塑企業債務融資市場，其中投資等級信貸更因此出現個別投資機會。例如科技巨頭快速擴張AI相關資本支出，促成企業債券發行大幅增加，包括更長天期債券，當發債規模超出市場需求，信用利差隨之走擴，發行人必須提供較高票息以吸引投資人。值得留意的是，這波價格重估主要源於市場供需等技術性因素，而非相關AI科技巨頭的企業基本面轉弱，對收益型投資人而言，價格錯位反而締造布局高品質債券的良機。
以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）來說，聚焦於美國市場，目前股債各約有50%、47%，配置相當（截至2026/9月底），主題則涵蓋成長、循環與防禦等產業，布局均衡，並藉由股利、債息及掩護性買權的權利金，竭力爭取全方位收益機會。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）
富蘭克林證券投顧表示，即使當前市場囿於多項變數驅動而短線波動偏高，但透過建立跨資產、跨風格與跨標的之間低相關性的投資組合，將有助於抵禦市場波動，同時專注收益的策略，對於緩衝市場下檔風險更是至關重要。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率>
新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
中國警語：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之20%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息。基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
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