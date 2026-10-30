美國期中選舉後股債表現亮眼！美股平均漲14.46％ 富蘭克林揭歷史統計

聯準會十月利率會議維持利率於3.75%-4%不變，主席華許釋出對美國經濟的正面訊號，並宣布明年起將減少利率決策次數，聯準會仍將以維持物價穩定為首要目標。隨著市場已普遍消化12月可能升息一碼的預期，接下來盤勢焦點將回歸企業財報與年終消費動能，以及即將登場的美國期中選舉。歷史經驗顯示，美國期中選舉後均有利美國股債風險性資產表現。

美國期中選舉後 美國股債資產表現可期

富蘭克林證券投顧指出，自1990年以來期中選舉後一年美國股債資產表現，皆呈現強健續航態勢，其中美股、美國複合債與美國非投資等級債的平均報酬率分別有14.46%、8.17%與9.98%。

美股與美國複合債在九次期中選舉後一年都交出正成長的成績單，美國非投資等級債則是在最佳年度表現中有超過三成的強勁漲幅，更勝美股。投資人欲完整掌握選後行情，建議以兼具美國股債的經典平衡策略做為核心配置。

美國期中選舉後一年表現(%)

指數 平均表現 最佳表現 最差表現 上漲機率 美股史坦普500指數 14.46% 27.07% 3.71% 100% 彭博美國複合債指數 8.17% 20.73% 0.81% 100% 彭博美國非投資等級債指數 9.98% 33.62% -1.41% 89%

資料來源：彭博資訊，富蘭克林證券投顧整理。資料日期：1990-2022年美國期中選舉後一年價格報酬表現。

指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。

<投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>

平衡配置策略 一次掌握股債雙行情

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人愛德華．波克觀察，下半年以來指數的波動度雖相對低檔，但產業輪動與公司特定催化因素驅動個股隱含波動率仍高，此時個別企業的獲利至為關鍵，以做為投資人確認大量人工智慧投資是否轉化為營收成長與報酬改善的證據。

另外AI帶來的投資主題與影響力不僅只於科技股，已擴及其他多元產業，當前市場環境凸顯跨資產類別、產業與個別證券分散布局的重要性與價值性。

經理人分析，AI投資週期也重塑企業債務融資市場，其中投資等級信貸更因此出現個別投資機會。例如科技巨頭快速擴張AI相關資本支出，促成企業債券發行大幅增加，包括更長天期債券，當發債規模超出市場需求，信用利差隨之走擴，發行人必須提供較高票息以吸引投資人。值得留意的是，這波價格重估主要源於市場供需等技術性因素，而非相關AI科技巨頭的企業基本面轉弱，對收益型投資人而言，價格錯位反而締造布局高品質債券的良機。

以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）來說，聚焦於美國市場，目前股債各約有50%、47%，配置相當（截至2026/9月底），主題則涵蓋成長、循環與防禦等產業，布局均衡，並藉由股利、債息及掩護性買權的權利金，竭力爭取全方位收益機會。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）

富蘭克林證券投顧表示，即使當前市場囿於多項變數驅動而短線波動偏高，但透過建立跨資產、跨風格與跨標的之間低相關性的投資組合，將有助於抵禦市場波動，同時專注收益的策略，對於緩衝市場下檔風險更是至關重要。