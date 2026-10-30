美中小型股放閃 相關基金本月來平均上漲4.7%

10月全球市場再度震盪，主要是因為中東局勢不穩、AI龐大資本支出需求與科技業借貸風險引發市場疑慮、美國期中選舉逼近造成不確定性升高。統計顯示，10月以來，AI比重高的台股等新興股市及科技基金跌最重，美國中小型股及印度等基金補漲。

理柏統計，到28日為止，國內核備的947檔境外基金10月以來平均上漲0.4%。其中，股票型基金平均下跌0.2%，混合資產基金平均漲1%；債券型基金則平均上漲1.8%，主要受惠新台幣兌美元貶值1.8%，海外基金換回新台幣報酬具匯兌收益挹注。

10月以來，表現最強的股票基金類型首推美國中小型股票基金，平均上漲4.7%，其次是美股基金平均漲2.8%、全球股票型基金漲1.6%。美國中小型股票基金今年以來平均漲15.1%，也勝過美股基金的11.5%，反映美國大型企業漲多休息、中小型股企業獲利持續提升。

至於10月表現最慘的基金，則是台股及大中華基金。台股下半年以來持續高檔震盪，10月以來平均跌近4.9%，但今年以來平均漲幅仍高達80%，高居所有區域及單國基金冠軍。

富蘭克林投顧指出，企業財報進入高峰，市場對AI發展的疑慮將從大型科技股財報中尋找答案，將成為市場接下來的觀察重點。資產配置仍以穩健分散為宜。