台股中小型基金搶鏡 前十強近三個月報酬率都超過5%

台股昨（28）日開高走高，中小型股表現亮眼，櫃買指數大漲4%，優於加權指數的2.04%，大盤也重新站上47K大關。AI投資熱潮正從大型科技龍頭向上下游供應鏈延伸，具備關鍵技術、訂單成長及獲利潛力的台灣中小型企業，逐漸成為市場關注焦點，相關中小型股基金的布局機會值得留意。

近期AI評價與聯準會利率政策預期牽動行情，更考驗基金經理人的選股與配置能力。

台股中小型基金近三月績效前十強

攤開近三個月中小型台股基金績效前十強，報酬率全數超過5%，冠亞軍的野村中小、國泰中小成長報酬率突破一成，分別上漲12.7%、10.7%；第三至第五名則依序為施羅德台灣樂活中小8.9%、瀚亞中小型股票8.2%及第一金小型精選8.1%。

富邦精銳中小以7.3%排名第六，中國信託台灣活力以6.9%位居第七；街口中小型、永豐中小及台新台灣中小則分別上漲6.5%、6.2%、5.9%，同列前十名。

野村中小基金經理人邱翠欣表示，中小型股選股重點在於成長能否落實為獲利，將透過財報與企業訪查，追蹤訂單延續性、出貨進度及產品組合，評估明年營運動能。

AI相關高階材料、散熱與高速傳輸仍具發展機會，操作上兼顧評價，隨基本面變化調整配置。

面對快速輪動的盤勢，投資人可借助主動基金投研團隊的持續追蹤與研究，由經理人篩選標的、掌握布局時機。

國泰投信表示，隨著AI伺服器規格持續升級、ASIC需求擴大，以及先進封裝產能加速擴充，有望帶動相關供應鏈迎來新一波成長機會；尤其部分中小型企業深耕利基市場，一旦切入國際大廠供應鏈，隨著產品滲透率提升、訂單規模擴大，營收與獲利便有機會展現更大的成長彈性，成為大型權值股之外，台股另一股最具爆發力的成長動能。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，AI成長趨勢並未產生改變，第4季至明年第1季行情仍可樂觀看待，短線若遇健康的漲多拉回，更有助於台股長期表現，因此在盤勢修正的格局仍應站在買方，唯考量總體環境嚴峻、融資餘額創高等外部因素干擾，預期仍會是震盪走高的方向，選股重於選市，中小利基股相對有表現空間。