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大都會品牌整合 開啟資管新篇章
大都會投資（MIM）旗下大都會投信宣布以Where Conviction Leads（信念領航）為核心精神，整合全球資源、投資專業與在地洞察，正式開啟One MIM品牌的資產管理發展新篇章。
大都會投資全球通路零售及亞洲區行銷長張靈靈表示，隨著柏瑞投資與大都會投資整合為One MIM，雙方優勢得以進一步匯聚，不僅擴大投資能力與市場覆蓋範圍，更透過全球資源共享與在地決策機制的緊密結合，為客戶提供更一致、完整且可延伸的投資體驗。對台灣市場而言，One MIM將建立在既有堅實基礎與長期信任之上，承接大都會投資更完整的全球投資能力與更長遠的服務承諾，以嶄新面貌開啟下一階段成長篇章。
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