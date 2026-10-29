混合資本公司債 野村引進第一檔

根據EPFR及美銀全球研究部統計，截至10月21日當週，全球債券型基金淨流入121億美元，連續78周吸金；隨著全球利率走向分歧，投資人更加重視信用品質與收益機會。野村投信率先引進全台首檔混合資本公司債券策略，布局持續成長的企業混合債市場。據統計，今（2026）年9月底，全球混合資本公司債市場規模約3,550億美元，隨著大型企業發債需求增加，投資機會持續擴大。

野村基金（愛爾蘭系列）-混合資本公司債券基金經理人Julian Marks表示，全球主要央行貨幣政策受到通膨、經濟成長及能源價格牽動，市場對未來利率走勢的預期可能反覆調整。在利率仍具不確定性、信用市場評價出現分化之際，債券投資不宜僅仰賴降息帶動資本利得，更應重視企業信用體質、收益來源及信用利差補償。

Julian Marks指出，混合資本公司債主要由具投資等級信用體質的大型非金融企業發行，涵蓋公用事業、能源、電信及民生消費等產業。由於受償順位低於一般優先順位公司債，且具有票息遞延及延期贖回等特殊條款，通常提供較高的信用利差，讓投資人有機會在投資級企業的信用基礎上，取得額外收益補償。

隨著歐企持續運用混合債優化資本結構，及美國市場發行量增加，混合資本公司債市場廣度與投資機會持續擴大。