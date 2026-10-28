ICM攜手康和投顧 聚焦美國亞利桑那、佛羅里達等陽光帶工業不動產發展

北美資產管理公司ICM Asset Management及旗下美國子公司ICM Property Group在28日宣布與康和投顧合作，聚焦美國陽光帶工業不動產市場，分享對半導體、先進製造、航太國防及物流產業發展趨勢的觀察。

隨著全球供應鏈重組、美國製造業回流，以及半導體產業持續擴大在美投資，工業廠房、物流設施及供應鏈基礎建設需求受到市場關注。ICM認為，美國陽光帶地區具有人口成長、企業遷入及產業投資等長期動能，其中亞利桑那州鳳凰城已逐漸成為半導體與先進製造產業的重要聚落。

台積電（2330）持續擴大亞利桑那州投資，也使鳳凰城北部逐步形成半導體產業廊帶，帶動工業製造、倉儲物流及供應商設施等相關需求。鄰近台積電鳳凰城北部廠區的Halo Vista大型開發計畫，規劃涵蓋工業製造、辦公、零售、住宅及教育等多元用途，整體開發面積最高可達3,000萬平方英尺（約279萬平方公尺）；首期工業開發計畫預計興建七棟建築，總面積約78萬平方英尺（約7.25萬平方公尺）。

除鳳凰城外，美國陽光帶其他市場也持續受惠於人口成長、企業遷入及製造業投資。德州奧斯汀及周邊成長廊帶受到科技與半導體產業發展帶動，三星電子（Samsung）位於泰勒市興建中的半導體廠，也為當地工業及物流市場帶來新的產業需求。佛羅里達州奧蘭多具備航太國防及工業發展基礎；北卡羅來納州及南卡羅來納州則受惠於港口物流、汽車與航太供應鏈，以及製造業持續移入。上述地區與喬治亞州共同構成美國陽光帶重要的產業及物流網絡。

除台積電擴大亞利桑那州投資外，英特爾（Intel）Fab 52晶圓廠的發展，也預期持續帶動高薪就業及供應鏈企業進駐。根據相關產業資料，大鳳凰城地區航太與國防產業於2025年雇用約10萬8,377名員工，顯示當地產業結構已逐步涵蓋半導體、航太、國防科技、太空產業及新世代通訊等領域。

ICM Asset Management執行長、合夥人暨投資組合經理John Courtliff表示，ICM很高興與康和投顧合作，並期待將深耕北美多年的工業不動產經驗與市場觀察帶到台灣。

ICM Asia負責人暨共同董事總經理龔兆威（Stanley Kung）表示，台灣及韓國對全球半導體供應鏈具有高度理解。台積電與三星持續擴大美國投資，不僅帶動晶圓廠建設，也創造工業廠房、物流設施及供應商基礎建設需求。

ICM Asia共同董事總經理Pablo Romero表示，鳳凰城、奧斯汀、喬治亞州及南北卡羅來納州等市場，正處於科技發展、人口成長與工業需求交會的位置。

康和投顧董事長黎奕彬表示，台積電走向全球，不僅展現台灣產業的實力，也在海外帶動新的供應鏈及實體資產需求。此次與ICM合作，讓康和能以更宏觀的視角掌握台積電全球布局所帶動的產業發展，同時進一步強化國際視野與專業能力。康和也將持續響應政府推動亞洲資產管理中心政策，結合國際專業與在地能力，為台灣資產管理產業的深化與發展貢獻力量。