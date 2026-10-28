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全球利率走向分歧 野村推混合資本公司債基金搶收益

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
野村基金（愛爾蘭系列）-混合資本公司債券基金經理人Julian Marks。記者仝澤蓉／攝影
野村基金（愛爾蘭系列）-混合資本公司債券基金經理人Julian Marks。記者仝澤蓉／攝影

全球利率走向分歧，投資人更加重視信用品質與收益機會。野村投信率先引進全台首檔混合資本公司債券策略，布局持續成長的企業混合債市場。

野村基金（愛爾蘭系列）-混合資本公司債券基金經理人Julian Marks表示，全球主要央行貨幣政策受到通膨、經濟成長及能源價格牽動，市場對未來利率走勢的預期可能反覆調整。在利率仍具不確定性、信用市場評價出現分化之際，債券投資不宜僅仰賴降息帶動資本利得，更應重視企業信用體質、收益來源及信用利差補償。

Julian Marks指出，混合資本公司債主要由具投資等級信用體質的大型非金融企業發行，涵蓋公用事業、能源、電信及民生消費等產業。由於受償順位低於一般優先順位公司債，且具有票息遞延及延期贖回等特殊條款，因此通常提供較高的信用利差，讓投資人有機會在投資級企業的信用基礎上，取得額外收益補償。

隨著歐洲企業持續運用混合債優化資本結構，以及美國市場發行量增加，混合資本公司債的市場廣度與投資機會持續擴大。Julian Marks指出，混合資本公司債相較其他信用資產，目前估值仍較其合理價值存在超過4碼的利差空間，反映市場對次順位及特殊債券條款所要求的額外補償，也提供主動選債的相對價值機會。

統計截至2026年9月底，全球混合資本公司債市場規模約3,550億美元，隨著大型企業發債需求增加，投資機會持續擴大。

Julian Marks認為，通膨、能源價格及地緣政治仍是影響全球利率與信用市場的關鍵變數。若通膨壓力再度升高，央行可能延長限制性貨幣政策，金融情勢趨緊也可能推升信用利差，因此現階段投資策略應從單純判斷利率方向，轉向評估信用基本面與個券相對價值。

產業布局方面，Julian Marks表示混合資本公司債投資機會涵蓋公用事業、能源、電信及民生消費等領域，選債仍應回歸個別企業的產業地位、現金流能見度及資產負債表。除了殖利率，更須評估信用利差是否足以補償次順位、票息遞延及延期贖回等風險，並透過跨產業與發行人的分散配置，管理個別信用風險。

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