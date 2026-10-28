中信投信兩檔基金雙箭齊發 掌握AI基建與關鍵戰略新商機

AI仍是全球科技發展主旋律，但在地緣政治紛擾日趨白熱化下，世界規則正快速翻轉。供應鏈訴求從過去的「降本增效」轉向「韌性優先」，競合模式由全球化走向陣營化，各國爭相建立戰略資源。而金屬、礦產與能源等關鍵資源，正是打造AI基礎建設不可或缺的要素，可望成為下一波投資主流。中國信託投信同步推出中信金屬及礦業（009830）與中國信託未來關鍵戰略基金，一檔聚焦美國金屬礦業上游資源，一檔主動布局四大關鍵戰略機會，協助投資人一舉掌握新時代成長商機。

中國信託投信指出，AI投資浪潮正持續向基礎建設延伸。根據研究機構預估，2026年全球AI支出約達2.6兆美元，其中逾五成投入資料中心、伺服器等基礎建設。從資料中心、電網升級到能源供應，背後都仰賴大量金屬與礦產資源；加上強權競逐，資源已從單純的原物料，升級為攸關國家安全的戰略物資。

從資源面來看，「囤金」與「搶礦」已成為各國共識。中國信託投信表示，在國際經貿衝突反覆、美國債務持續攀升下，全球央行儲備資產中的黃金比重，已由2023年的16%提升至2025年的27%。工業金屬方面，AI、電動車與再生能源帶動需求成長，但供給擴充速度跟不上，預估2030年白銀與銅的供需缺口分別約34%與24%，2032年稀土關鍵材料釹鐠氧化物的缺口更高達55% 。大陸限制稀土出口、美國官方入股稀土企業，也凸顯資源保護主義持續升溫。

009830經理人施絜心表示，AI競賽不僅帶動晶片與伺服器需求，更推動資料中心建設及電力系統擴充。鋼鐵是廠房結構與供電設施的重要材料，銅則廣泛應用於輸電、變壓器及配電系統。根據高盛估計，AI資料中心每GW用銅需求約為2.39萬噸，較傳統資料中心的1.84萬噸高出約30% 。在需求成長快、供給調整慢的情況下，具備資源、產能及加工能力的企業，將有望掌握產業發展契機。

施絜心指出，鋼鐵、銅、鋁、黃金及稀土等產業，受到景氣、供需與政策影響的程度不同，市場領漲族群也會隨環境變化而輪動。009830追蹤「標普金屬及礦業精選行業指數」，以美國註冊及掛牌企業為篩選範圍，涵蓋鋼鐵、黃金、銅、鋁、白銀、多元化金屬及採礦、煤炭及燃料資源等領域，布局由上游礦產開採延伸至中游冶煉與加工，並採修正等權重方式配置。009830以「聚焦美國、分散布局多元礦產、參與礦產輪動」為三大特色，讓投資人透過一檔ETF，掌握科技發展背後的原物料商機。

除了資源本身，強權競爭也延伸至更多科技領域。中國信託未來關鍵戰略基金經理人陳建彰表示，資源競逐、AI角力、無人科技較勁與太空爭霸四大戰場同步開打，從中可歸納出「礦核資源、先進算力、機械感知、太空科技」四大關鍵戰略機會，投資邏輯可概括為「資源是起點、算力是核心、應用是未來」。這些產業背後有國家資源撐腰、長期政策驅動，更是攸關國家安全的剛性需求，具備「有規模、會延續、極必要」三大特性，並非一季的短線行情。

在先進算力方面，陳建彰分析，回顧2000年代雲端服務的發展，以亞馬遜（Amazon）雲端服務為例，2006至2021年間歷經107次降價後快速普及，營收成長約3,000倍。當前AI革命仍處於基礎建設高速擴張階段，AI服務收費僅出現零星折扣，爆發性成長可能尚未到來，算力需求仍具長線支撐。