想領債息不只看美債！野村混合資本公司債券基金布局能源、電信巨頭

全球資金持續流向債券市場。根據EPFR與美銀全球研究部統計，截至10月21日當週，全球債券型基金淨流入121億美元，已連續78週吸金，其中投資級債券基金流入15億美元。

在利率走勢仍有變數的環境下，野村投信推出「野村混合資本公司債券基金」，鎖定規模超過3,500億美元的企業混合債市場，主打投資級企業信用與債券收益機會。

混合資本公司債是什麼？

簡單來說，這類債券兼具債務與部分股權特性，主要由公用事業、電信及能源等非金融企業發行。

相較一般公司債，其償債順位較後面，也可能出現票息遞延，因此通常需要提供較高收益作為補償；野村投信指出，該策略聚焦投資級發行人，平均發行人信評約落在A-至BBB+。

收益表現也是市場關注重點

野村混合資本公司債券基金經理人Julian Marks表示，目前相關債券美元避險後殖利率約6.8%至8%，有效存續期間約3.7年，殖利率較美國投資級公司債高出約1.75個百分點、較優先股高出近0.9個百分點。

這也反映投資人承擔次順位及票息遞延等風險後，可獲得額外的收益補償。

至於投資方向，基金主要鎖定營運相對穩定的防禦型產業，其中公用事業配置超過50%，並涵蓋BP、Total、Orange及Vodafone等大型能源、電信企業。基金策略排除銀行、保險業及新興市場債券，希望透過企業信用體質與產業分散，降低對單一市場或產業的依賴。

不過，高殖利率不代表沒有風險...

混合資本公司債仍可能受到利率變動、信用利差擴大、發行人延後贖回或遞延付息影響。Julian Marks認為，在全球央行政策分歧的環境下，債券投資不宜只押注降息，更應重視企業信用、現金流與收益補償。

對投資人來說，除了比較殖利率，也需要了解這類債券與一般投資級公司債的結構差異。