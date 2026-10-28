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野村引進全台首檔混合資本債 殖利率達8%具吸引力

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

野村投信看好企業融資與資本優化需求，率先引進全台首檔混合資本公司債券策略「野村基金（愛爾蘭系列）-混合資本公司債券基金」。遠道來台的英國野村基金經理人Julian Marks 28日在記者會現場指出，目前混合資本公司債具備「殖利率高達8%」與「過往違約率極低」兩大核心優勢，搭配利差預期收斂的空間，對追求收益與防禦的投資人極具吸引力

針對什麼是混合資本公司債？Julian Marks解釋，這類債券發行人全數為投資等級企業，雖屬於債券，但具備部分股票性質，卻比股票更安全。混合資本公司債有三大特色：

第一，投資次順位債。雖然屬於次順位債券，萬一不幸違約時的回收率可能較低，但因發行人皆為投資級企業，過去幾乎未曾發生過違約，且為投資人提供較高的信用利差補償。

第二，票息遞延限制與紀律。發行人雖擁有決定是否遞延息票的彈性，但附帶懲罰條款，若決定遞延，公司在補發息票前「絕對不得發放股利」。從歷史經驗來看，即便歷經金融危機、歐債危機與新冠疫情，發行人皆正常支付票息，極少出現遞延。

第三，多屬於長天期債券。表面上看來是30年、60年甚至永續債，但多數設有五到十年的提前贖回日。由於若未在第一個贖回日執行贖回，將喪失信評公司的投資等級認定並嚴重損害企業聲譽，因此公司財務長通常都會如期贖回。

在投資組合配置方面，Julian Marks說，該檔基金持債存續期間平均為3.72年，部位以歐元計價為主。針對近期較敏感的法國投資部位，他表示，法國投資部位雖超過一成，但主要是道達爾能源（TotalEnergies SE）以及法國最大電信商Orange等基本面極為強大的公司。

從整體市場與發行人角度來看，Julian Marks分析，投資等級企業之所以熱衷發行混合資本公司債，主因是對公司信評與資本結構有利，因約有50%可被認定具權益性質，且息票具備抵稅效益。目前全球市場規模已達3,550億美元，且每年以200億美元規模快速成長，早已不是小眾市場。

Julian Marks表示，避險美元計價下，殖利率高達8%，預料利差將較現在水準收斂100個基本點（4碼），且市場流動性佳。在利率走勢分歧與通膨變數猶存的環境下，投資人不應僅仰賴降息帶動資本利得，更應重視企業信用體質與收益來源。隨著企業發債需求擴大，混合資本債不僅提供具競爭力的收益，也為市場創造了極佳的主動選債價值。

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