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債市資金續抱投資級債 市場更加注重債信品質

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。（資料來源：美銀、EPFR）
債券基金資金流向。（資料來源：美銀、EPFR）

債券基金資金流向持續分化。根據美銀引述EPFR統計，截至2026年10月21日當周，投資級債基金吸金12.2億美元居冠，非投資級債與新興市場債則分別淨流出6.5億及6.6億美元；今年來投資級債累計淨流入更達4,238億美元，顯示投資級債仍是今年債市資金配置主要方向。

安聯投信表示，近期信用市場波動明顯升高，受到市場對AI投資周期持續性的雜音、信用市場分化，以及高於預期的通膨數據影響，非投資級債利差擴大至近六個月高點。期間投資級債上漲0.9%，美國非投資級債則下跌0.6%，美國短天期非投資級債亦下跌0.6%，反映市場風險偏好降溫之際，風險性信用資產承受較大壓力。

進一步觀察非投資級債表現，信用品質較高債券展現相對抗跌韌性。其中，BB級債券下跌0.2%，B級下跌0.85%，CCC級跌幅則擴大至2.3%，危機債（distressed debt）更下跌5.92%，顯示市場波動升溫之際，投資人對低信評債券的風險承受度明顯下降，信用市場分化進一步擴大。

產業間表現同樣呈現明顯差異。安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，能源、公用事業、消費產品、醫療保健、零售及服務業等部分產業利差小幅收斂；相較之下，電信、有線電視及媒體等產業利差則擴大20個基點以上，凸顯在信用環境分化加劇之際，產業配置、信用品質及個別發行人基本面的重要性進一步提升。

受到利率及AI相關議題引發市場波動影響，非投資級債資金亦持續流出，過去一周淨流出9.13億美元，過去八周累計流出63億美元；同期資本市場活動亦明顯降溫，過去一周新債發行規模僅22億美元。

謝佳伶表示，整體而言，近期債市並非全面轉弱，而是進入品質、產業與信用條件分化更加鮮明的市場環境。投資級債持續獲得資金青睞，非投資級債則隨風險偏好降溫而面臨較大波動。在利率、通膨及AI資本支出前景持續牽動市場情緒之際，債券投資的關鍵也將從單純追求收益率，進一步轉向對信用品質、產業基本面及個券選擇的重視。

值得注意的是，在傳統信用市場分化加劇之際，可轉債兼具股票成長參與及債券防禦的特性，也使其投資價值值得重新檢視。謝佳伶表示，經歷近期科技及AI相關成長股修正後，部分先前偏高的評價壓力已有所釋放。相較一般信用債，可轉債在市場上漲時有機會透過股票敏感度參與標的股票的成長潛力；市場修正時，則可望透過債券價值提供一定程度的下檔緩衝。

展望後市，在AI中長期成長趨勢仍值得關注、但市場波動及產業分化同步升高的環境下，謝佳伶認為，可轉債經歷近期修正後，風險報酬特性值得重新關注。尤其當市場從全面追逐風險資產逐步回歸基本面與個券選擇時，兼具成長參與及防禦特性的可轉債，可望提供不同於傳統股票或信用債的配置彈性。

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