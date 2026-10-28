中租基金平台 「靈活扣」管用

全球AI產業迎來十年一遇的技術換代潮，台灣是供應鏈核心引擎，投資人資產配置明顯傾斜台股。投信投顧公會統計，今年前九個月，台股主動基金規模成長125.7%，9月單月規模就增加逾600億元。

為協助投資人卡位台股紅利，「中租基金平台」22日攜手安聯投信、統一投信台股基金經理人及「基金教母」蕭碧燕舉辦「決戰台股之巔投資論壇」，現場民眾反應熱絡。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘指出，AI產業仍處發展初期，強勁算力需求帶動關鍵零組件價值提升，預估2026與2027年台股企業獲利將分別成長84%與35%，目前估值仍合理。

統一投信經理人楊雪幸提醒，台股短線受美債殖利率、升息、通貨膨脹、地緣政治等外部因素干擾而大幅震盪，但台灣經濟成長強勁逾11%，上市櫃企業獲利持續上修，強勁基本面支撐台股。在AI大趨勢下，台股長線多頭格局不變。

面對高檔震盪帶來的心理壓力，蕭碧燕以豐富實戰經驗破解「懼高迷思」，認為參與台股行情最忌諱憑感覺猜測高低點，關鍵在於做好資產配置、選對投資工具。

蕭碧燕認為，「中租靈活扣」機制的「均線扣」、「抄底投」等進階扣款功能特別適用牛市，能在股市高檔時以較低的價位進場，實踐「仰天長笑」的終極投資原則。

中租基金平台總經理蘇皓毅認為，台股基金規模擴大、指數接近關卡時，更需要以紀律分批進場降低壓力。

中租基金平台指出，現在到平台申購台股基金，享申購零手續費優惠。若選擇不配息的基金，還免繳二代健保補充保費，讓每筆資金運用得更有效率，是投資人精打細算卡位台股長線紅利的絕佳選擇。