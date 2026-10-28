日圓級別基金 申購加溫

日圓長期處於低點，換匯潮帶動投資潮，據投信投顧公會統計，9月境內日圓級別基金單月申購金額逾83億日圓（下同），主要投入包元大日本龍頭企業基金，以及路博邁台日雙星股票基金，均獲逾15億申購。

受國人閒置日圓尋求成長性帶動，9月境內日圓級別基金單月申購83.9億，主要流入股票型產品，元大日本龍頭企業基金獲15.2億申購，路博邁台日雙星股票基金15億、野村全球科技多重資產基金8.4億、元大優質收益成長多重資產基金5億、台新美日台半導體基金4.7億。

統計9月境內日圓級別基金規模月增6.3%、今年來增加107.7%，均為外幣基金規模增幅第一；美元級別基金月增1.0%、今年來增加10.7%。

法人分析，由於日圓對新台幣匯率長期偏弱，2024、2025年更進入0.20字頭區間，吸引不少投資人積極換匯，除了赴日旅遊，現在也看到投資需求崛起，包括日股由AI題材帶動，日經225指數接連突破50,000點、60,000點重要關卡。對於已換匯日圓的投資人而言，用日圓投資日圓級別日股基金沒有匯率風險，且比起放在外幣帳戶的成長潛力更大。

元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，日本央行於9月升息，後續在政策不確定降低下，搭配日本供應鏈掌握AI產業關鍵技術，隨著AI應用逐步從消費端擴至企業端，日股可望持續高成長表現。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，第3季日本全國企業短期經濟觀測調查報告顯示企業對經濟看法樂觀，儘管中東局勢未明，造成能源成本上升，然而受人工智慧產業趨勢持續發酵，製造業信心及獲利預估全面走高。在景氣好轉下，日本家庭股票資產暴增，第2季日本家庭持有金融資產達2,519兆日圓，年增11%，其中股票年增47%，投資信託年增37%，皆創歷史新高，提供日股後市上攻助力。