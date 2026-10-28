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美亞歐債市 資金流入

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

過去一周整體固定收益型ETF續獲187.5億美元淨流入。其中，美國債市吸引86.9億美元淨流入，亞洲與歐洲債市亦分別獲50.56億與4.1億美元淨流入。依債券品質分類，投資等級債獲78.2億美元淨流入，非投資等級債亦獲10.3億美元淨流入。

國際油價上漲加劇通膨擔憂，惟股市震盪促使避險資金轉進債市，帶動美國長天期公債殖利率回落，高評級債券表現相對突出；反觀新興市場債券則受到巴西選舉結果影響而承壓。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，儘管利差在絕對或與歷史相對水準都處在極低水位，但當前非投資等級債品質也相較過去明顯提升，特別是與金融海嘯前相比。到期年限也縮短，均有助降低信用風險並壓低利差。非投資等級債相較於其他固定收益類別，具有相對較高的名目殖利率，加上存續期較低，不只具備收益支撐，並對利率上升提供一定程度的保護。

安聯投信指出，近期信用市場波動明顯升高，受到市場對AI投資周期持續性的雜音、信用市場分化，以及高於預期的通膨數據影響，非投資級債利差擴大至近六個月高點。期間投資級債上漲0.9%，美國非投資級債則下跌0.6%，美國短天期非投資級債亦下跌0.6%，反映市場風險偏好降溫之際，風險性信用資產承受較大壓力。

觀察非投資級債表現，信用品質較高的債券展現相對抗跌韌性。

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