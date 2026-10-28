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台股科技基金 逢低買

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

近一月市場避險情緒升溫，高波動的科技股首當其衝。台股在光復節連假前重挫，期間美股科技股也面臨賣壓，不過，隨著Claude開發商Anthropic近日正式提交IPO申請，為AI題材注入信心，帶動美股AI相關類股回穩，科技基金可逢低布局。

觀察近一月台股科技類基金表現，27檔基金僅三檔績效優於大盤，在市場震盪中展現抗跌韌性，包括聯邦精選科技以跌2.2%居冠，野村e科技及野村高科技皆以3%的跌幅位居二、三名，後市隨AI產業基本面與企業獲利成長趨勢未見明顯改變，若市場情緒逐步回穩，科技類基金有望迎來評價修復契機。

野村高科技基金經理人謝文雄表示，近期AI融資成本攀升、部分伺服器訂單遞延，使科技股短線評價承壓，但隨著新一代Vera Rubin平台於第4季末至明年第1季逐步量產，搭配客製化晶片（ASIC）出貨放量，相關供應鏈明年第1季有望呈現淡季不淡。

野村投信內部台股股票池預估2027年每股純益（EPS）成長約29%，顯示企業獲利仍具支撐，投資策略上宜聚焦具備關鍵技術、穩定訂單及良好獲利品質的一線供應鏈龍頭。

安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，儘管短線市場情緒受到總經與地緣政治因素干擾，但產業供需結構、企業獲利持續上修，以及台灣在全球AI供應鏈的關鍵地位並未改變。企業獲利仍是推動台股行情最重要的核心力量。

根據安聯台股投資團隊研究估算，2026年台股企業獲利預估成長率可望超過八成，2027年在高基期下仍有機會維持約35%的成長水準，展現強勁獲利動能。台灣企業在全球科技創新及AI發展浪潮中扮演不可或缺角色，AI供應鏈仍將是支撐台股中長期表現的重要主軸。

聯邦投信指出，待美國期中選舉與聯準會會議等不確定性降低不利因素逐步消退後，市場有望迎來技術性反彈，因此建議短期採取偏保守策略逢低分批布局，台股仍有機會延續中長期趨勢向上，看好AI伺服器供應鏈、半導體測試及封裝、低軌衛星。

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