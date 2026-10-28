外資賣超亞股…台股失血 上周遭提款近76億美元

AI疑慮、升息節奏及中東局勢變數多，外資持續賣超新興亞股，新興亞股上周普遍收黑，但跌幅低於前一周。台股又成為外資在亞洲最大提款機，上周遭外資賣超台股75.9億美元。

台灣、印度及南韓股市上周下跌逾2%，表現較疲軟；印尼及馬來西亞逆勢收紅，表現最優。台股繼前一周跌破月線之後，上周失守季線，全周跌2.2%；今年以來，台股累積漲幅仍有59.1%，遠超過韓股的33.7%，在全球主要股市中持續名列前茅。

法人分析，牽動本周市場走向的焦點在重量級美股科技股財報及美國聯準會（Fed）貨幣政策態度。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，短期市場不免面臨評價修正與總經變數干擾，但第4季為台股傳統旺季，後市仍值得期待。操作上，持續看好先進封裝、美光資本支出及矽光子供應鏈等族群。

主動玉山關鍵科技ETF團隊統計，第4季向來是台灣科技股最有表現機會的期間，10月更是良好的布局時點。從過去20年歷史數據來看，如果在每年10月底進場投資台灣科技股指數，無論持有一個月、三個月、六個月或一年，平均報酬都優於大盤，且持有時間愈長，優勢愈明顯。

安聯台股投資團隊研究估算，2026年台股企業獲利預估成長率可望超過八成，2027年即使面對高基期，仍有機會維持約35%的成長水準，顯示企業獲利動能依然強勁。目前台股中長期趨勢尚未出現明顯轉折，AI相關供應鏈訂單及營收動能仍持續增強，仍是支撐台股中長期表現的重要主軸。

相對於台股，印度股市上周獲外資買超最多，金額達3.8億美元。群益印度中小基金經理人向思穎分析，儘管印股目前估值已達近20年低點，但印度改革紅利有望延續，後市表現依舊可期。操作上，由於外部衝擊恐造成外資流出，因此可配置較多內資支撐的中小型股，像是金融、醫療保健、原物料、非核心消費等族群。

今年以來，外資在新興亞股中只買超泰國，累計買超金額為6億美元，賣超則以對南韓賣超擴大到1,408億美元最多，其次是賣超台股634億美元、印度的320億美元；主要新興亞股以台、韓漲最多。