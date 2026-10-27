多重資產基金抗波動 法人看好透過分散布局股票、債券

國際市場近期受科技股修正、利率政策不確定性及地緣政治風險等因素影響，金融市場震盪加劇，投資人配置策略轉趨審慎。法人建議，可透過多重資產基金分散布局股票、債券等不同資產，降低單一市場的波動衝擊，提升投資組合的抗震能力。

根據CMoney統計至21日，觀察近周多重資產型基金績效前十名，皆優於同期間下跌1.7%的台股加權指數。表現居冠的是永豐創新醫療多重資產，漲5.6%，再來是富達智慧醫療多重資產收益，漲4.7%，東方匯理先進醫療科技多重資產漲4%排名第三。

再來依序是施羅德美國成長多重資產漲2%、柏瑞日本多重資產漲1.9%、合庫全球醫療照護產業多重資產收益漲1.6%、宏利實質多重資產漲1.59%、富邦富裕商機多重資產漲1.52%、富蘭克林華美美國收益多重資產漲1.2%，而柏瑞利率對策多重資產漲0.9%，排名第十。

生技股向來在市場波動時扮演避風港角色，逆勢在近期波動市場中，成為績效領先族群。

永豐投信表示，科技快速發展，將帶動創新醫療的投資機會。

隨著現在醫療使用AI、機器人、基因技術愈來愈多，醫療行為也開始往智慧化靠攏，醫療商機從過去的傳統製藥轉向遠距醫療、智慧監測、機器人手臂、照護中心等新興商機，而這些醫療設備、平台通路將迎來高度成長前景。

展望後市，安聯投信海外投資首席許家豪表示，地緣政治緊張情勢持續升溫，能源價格維持高檔，市場對通膨與經濟前景關注再度升高，預期全球成長動能有望在年底前進一步回升；區域表現方面，美國經濟維持良好基礎；歐洲受惠於基礎建設、國防與能源轉型相關支出帶動，德國經濟可望展現較佳韌性。

亞洲市場方面，富蘭克林證券投顧補充，亞洲市場因半導體與記憶體類股權重較高而波動。

不過，近期市場波動不再僅是單純的科技股輪動，而是投資人同步重新評估企業融資成本與利率環境、AI資本支出效益與投資報酬，AI概念股仍將是推動市場上漲的重要力量。

由基本面觀察，AI運算、記憶體、資料中心乃至電力基礎建設需求仍持續增溫。