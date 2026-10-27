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高盛：槓鈴式投資 可攻可守

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

高盛證券指出，AI疑慮持續影響風險偏好。短期市場可能因AI相關疑慮、中東地緣政治緊張局勢及美國期中選舉而增加波動。不過，在投資人持股部位較輕及評價面較低的背景下，企業獲利可望持續提供支撐。投資人採進攻與防禦並重的槓鈴式布局。

高盛風險偏好指標最近數周快速下滑，3月以來首度轉為負值，五項子指標在過去一個月全面走弱。最早由信用市場及股票波動度子指標領跌，隨後股票、債券及外匯市場指標進一步轉弱，導致風險偏好顯著惡化。

高盛指出，過去由科技股及動能策略股票領漲，如今已開始反轉。防禦型股票勝出，包括低波動、高股息及S&P 500等權重指數。另外，部分歐股及非景氣循環股也有不錯表現。在目前市場環境下，全球優質股正重新獲得資金青睞。

股市波動度上升，也主要集中在科技權重較高的資產。高盛發現，那斯達克指數波動度相對羅素指數（Russell）已顯著攀升。此外，南韓、台灣及半導體族群的波動度也同步走高，不僅絕對水準上升，相較於S&P 500 指數波動度的相對波動度也明顯擴大。

高盛分析，這顯示市場正在重新評估AI相關投資主題的風險與報酬結構。資金有逐步由高成長、高波動的AI受惠標的，轉向品質、防禦及現金流穩健資產的趨勢。從基本面角度來看，投資人更偏好資產負債表強健及獲利能力穩健的企業。

高盛在針對法人客戶的報告指出，短期內（三個月）的投資策略為「加碼」股票及現金，維持「減碼」信用債，維持對存續期中立。市場對AI資本支出回報率及資金來源的疑慮，正愈來愈明顯反映在信用市場上。

在股票配置方面，高盛持續偏好槓鈴式布局，一方面配置精選的全球科技股，另一方面配置具備債券特性的防禦型股票。近期 AI 主題相關股票及信用市場走弱，也開始重新突顯存續期作為AI主題避險工具的價值。

高盛 外匯市場 中東

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