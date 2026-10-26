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醫療能源概念 績效放閃
雖然市場預期美國聯準會（Fed）本周開會將維持利率不變，但AI疑慮尚存，加上美國期中選舉將至，全球金融市場瀰漫不確定氣氛。AI科技股高檔整理，醫療保健、消費及能源基金績效勝出。
理柏（Lipper）統計，在產業型基金中，到20日為止，一個月來以百達精選品牌基金上漲9.8%最強，其次是百達長壽樂活基金漲9.2%、富達永續發展全球健康護理基金漲8.7%。
百達長壽樂活基金原名為百達健康基金，聚焦人口結構轉變的兩大核心主軸，即延長健康壽命與提升生產力。因此，基金除了鎖定預防醫學、創新療法、醫療科技等能協助人們活得更樂活的領域之外，也會投資支援效率提升的科技，包括軟體、AI等讓工作效率提升的解決方案。
除了消費品牌及健康醫療基金之外，能源基金也有不錯的表現，受惠於地緣政治風險居高不下且AI對能源的需求也不小。
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