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醫療能源概念 績效放閃

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

雖然市場預期美國聯準會（Fed）本周開會將維持利率不變，但AI疑慮尚存，加上美國期中選舉將至，全球金融市場瀰漫不確定氣氛。AI科技股高檔整理，醫療保健、消費及能源基金績效勝出。

理柏（Lipper）統計，在產業型基金中，到20日為止，一個月來以百達精選品牌基金上漲9.8%最強，其次是百達長壽樂活基金漲9.2%、富達永續發展全球健康護理基金漲8.7%。

百達長壽樂活基金原名為百達健康基金，聚焦人口結構轉變的兩大核心主軸，即延長健康壽命與提升生產力。因此，基金除了鎖定預防醫學、創新療法、醫療科技等能協助人們活得更樂活的領域之外，也會投資支援效率提升的科技，包括軟體、AI等讓工作效率提升的解決方案。

除了消費品牌及健康醫療基金之外，能源基金也有不錯的表現，受惠於地緣政治風險居高不下且AI對能源的需求也不小。

能源 Fed

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股債混搭基金 抗亂流

不畏科技股動盪，也無視聯準會（Fed）升息，國人前進海外市場時，科技及成長型基金仍是最愛，其次是兼具成長及收益的混合型資產。面臨Fed利率政策及美國期中選舉帶來的不確定因素，法人建議精選科技相關主題基金，搭配股息或債息收入降低波動，保留部分現金逢低加碼。

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