長天期公司債 買盤簇擁

美國長天期公司債殖利率飆到6.45%新高，吸引追求穩健現金流的長線資金流入。根據統計，今年前三季包含ETF與共同基金在內，整體美國投資等級債累計淨流入金額約3,000至3,500億美元，流入長天期投等債與長天期美債ETF資金比重達35%~40%，推算今年來流入長天期投資等級公司債金額已達1,000億至1,200億美元。

台新美A公司債20+ETF（00942B）經理人王惜安表示，在資產配置的安全性與收益性權衡上，「A級公司債」相較於美國公債，殖利率通常具備優渥的信用利差回報，能提供投資人更豐厚的息收，另相較於非投資等級債，A級公司債的發行主體具備強勁的資產負債表與充沛的現金流，在目前的總體經濟環境下展現出極高的性價比。

整體而言，高評級長天期美國公司債憑藉「歷史相對高殖利率」與「極低違約風險」兩大核心優勢，已成為法人與一般投資人鎖定長期高回報的配置首選。

王惜安指出，在非降息循環、全球市場波動加劇的環境下，企業債的「信用評等」更顯重要。以A級以上的美國公司債券為例，發行公司普遍具備較佳的財務體質、穩健的現金流及較強的償債能力，即使高利率環境維持時間長於預期，甚至面臨經濟成長放緩的壓力，仍有較佳的能力維持營運韌性，展現相對穩健的信用特質。