股債混搭基金 抗亂流

不畏科技股動盪，也無視聯準會（Fed）升息，國人前進海外市場時，科技及成長型基金仍是最愛，其次是兼具成長及收益的混合型資產。面臨Fed利率政策及美國期中選舉帶來的不確定因素，法人建議精選科技相關主題基金，搭配股息或債息收入降低波動，保留部分現金逢低加碼。

Fed在9月升息1碼（即0.25個百分點），是三年多來首度升息。市場預期，Fed本周升息的機率降低，但12月仍可能升息。統計顯示，即使是在9月升息月，國人淨申購金額最多的前十大境外基金中，高達七檔是股票型基金。

境外基金觀測站統計，在9月，境外基金以施羅德環球收益成長基金最吸金，單月淨流入228億元，其次是摩根多重收益基金的159.6億元、普徠仕全球科技股票基金的96.4億元。

在9月淨吸金第四到第十名的境外基金依次為貝萊德世界科技基金、貝萊德全球智慧數據股票入息基金、富達亞洲成長趨勢基金、聯博美國成長基金、貝萊德智慧數據收益成長基金、摩根環球新興市場機會基金、美盛美國增值基金。

從資金流向可以發現，一方面，科技、美國、亞股及新興市場基金仍備受國人青睞。另一方面，強調成長及收益並重的股債混搭基金也走紅，尤其是施羅德環球收益成長基金及摩根多重收益基金，息收來源相當多元，年化配息率都有10%，在市場動盪時特別有吸引力。

投資人除了從債券獲得債息之外，股息也是收益的來源之一。貝萊德除了兩檔名稱有「入息」、「收益」的基金之外，旗下的世界科技基金也有配息選項。聯博美國成長基金也很早就提供配息選項，且頗受投資人歡迎。投資人如果擔心市場波動，也可考慮配息級別，以落袋為安。

貝萊德智庫指出，AI基本面強勁，但短期波動風險較大。整體來看，貝萊德對美股為中立立場，但偏好AI與科技相關投資機會，加碼新興市場；債市則持續看多短天期美國公債，並看好評等較高的非投資等級債。