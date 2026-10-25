亞股跌出布局良機 近三年波段修正後一個月平均反彈近一成

美國通膨壓力攀升牽動利率前景變化、中東局勢紊亂同時推動油價攀高，短線市場風險偏好受到壓抑，尤其美國人工智慧概念股再度面臨賣壓，亞洲新興市場半導體股走勢亦受波及。富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金暨新興國家基金經理人伽坦·賽加爾分析，近期市場波動不再僅是單純的科技股輪動，而是投資人同步重新評估企業融資成本與利率環境、AI資本支出效益與投資報酬，亞洲市場因半導體與記憶體類股權重較高，震盪幅度相對明顯，然而由基本面觀察，AI運算、記憶體、資料中心乃至電力基礎建設需求仍持續增溫，評估AI概念股仍將是推動市場上漲的重要力量。

富蘭克林證券投顧統計過去三年亞股指數七次10%波段修正經驗，平均跌幅為12.60%，在觸及波段低點後一個月平均漲幅達9.84%、三個月平均漲幅14.03%、六個月平均上漲20.14%，一年平均上漲34.51%，歷史數據顯示近三年來由AI發展引領的漲勢期間，除受地緣政治因素引發的跌勢之外，也不乏漲多湧現獲利了結導致的跌勢，短線急跌雖可能放大市場不確定性，經常帶來中長線重新布局的機會。

伽坦·賽加爾說明，AI產業發展創造的股市多頭行情第一階段，由最直接受惠的半導體與AI供應鏈領漲，但可以將AI類比為20年前的網際網路，最終幾乎所有產業都會使用，AI可整合既有知識為尋求答案者提出解決方案，預期未來也將出現更多新商業模式，製藥企業已將AI納入研發流程、醫療機構運用AI辨識X光影像與協助診斷、電商公司可大幅縮短廣告內容製作時間、礦業公司則利用AI分析礦石品質與地質資料，這些效益未必立即反映在營收中，卻能透過降低成本、提升生產力逐步體現在最終的企業獲利上，這意味AI權值股以外仍存在可觀的評價修復空間，更多產業與個股可望參與下一波漲勢。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人何英信表示，新興國家當前正處三大轉變的有利位置，其一為自身改革有成，因此基本面更加穩固，其二為全球貿易重組轉向區域化，有利新興國家發展機會，其三為資金重分配，美元資產過度集中與地緣政治風險，促使國際資金重新配置、分散風險，新興國家資產可望受惠。

富蘭克林證券投顧建議投資人可透過掌握上檔潛力、管控下檔風險並重的新興市場平衡型基金分批布局，穩健累積具長線成長優勢的新興市場投資部位。富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金是一個非常完整的一站式新興市場投資方案，策略目標是在控制風險的前提下尋求適當報酬，維持一致、可重複的投資流程，透過股債經理人各自分散個股與債券配置，輔以專責團隊負責現金控管，可適度運用現金作為緩衝，持續監控市場波動，避免為追求收益而過度承擔風險。現階段投資標的涵蓋新興市場各區域，包含亞洲、中東、非洲與拉丁美洲市場，以殖利率水準明顯高於成熟市場的新興市場主權債提供較高收益，同時透過高成長潛力的新興市場股票掌握資本利得潛力。「