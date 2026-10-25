9月台股基金定期定額扣款回落 統一奔騰、統一黑馬逆勢成長受青睞

台股9月上漲1,811.66點，漲幅3.93%，然而，9月台股基金定期定額扣款金額卻相較8月縮減，顯示市場投資人面對指數走高轉趨觀望、或因配置調整而降低定期投入。不過，台股基金9月定期定額扣款金額前五大的基金中，統一投信旗下統一黑馬基金、統一奔騰基金是唯二扣款金額仍逆勢成長的基金，月增表現分別居冠、亞軍寶座，持續受到投資人青睞。

根據投信投顧公會最新公布資料，整體基金9月定期定額扣款金額為63.19億元，較8月減少1.18億元，其中，台股基金扣款金額為43.62億元，月減0.14億元，整體基金或台股基金的定期定額扣款金額都已連續三個月呈現縮減。

雖整體扣款動能有所放緩，但個別產品仍受到投資人加碼青睞。觀察9月定期定額扣款金額前五大排行表現，其中，統一黑馬基金月增額803.9萬元，增幅4.70%，合計9月扣款金額高達1.79億元；統一奔騰月增額206.3萬元，增幅0.74%，合計9月扣款金額達2.8億元，反映投資人對統一投信多元投資策略與產品布局的持續肯定。

展望後市，統一投信投研團隊表示，台股短期仍受利率、通膨及地緣政治等因素干擾，盤勢可能維持震盪整理，惟企業獲利持續上修，基本面仍具支撐。隨AI供應鏈第4季進入出貨旺季，加上輝達新平台放量可望帶動相關零組件廠商營運成長，後續將持續關注2027年新平台規格升級帶來的投資機會，以及AI關鍵零組件，以及供需吃緊、具漲價延續性的族群表現，並將持續留意資金環境變化對市場評價的影響。

對於有意參與台股市場的投資人，統一投信建議，可依自身的投資偏好、風險承受度與資產配置需求，選擇適合的基金標的，並透過定期定額方式參與市場中長期成長機會。

著重台股全產業選股機會者，可透過「統一黑馬基金」，布局兼具獲利成長性與穩定性的企業；看好台灣科技產業發展者，則可藉由「統一奔騰基金」，掌握台灣科技產業鏈優勢，布局具高成長性與競爭力的科技企業。