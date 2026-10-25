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川普選舉失利、台股AI變天？ 鉅亨買基金：三類基金分散布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國期中選舉進入倒數，國會控制權可能重新洗牌，市場擔憂民主黨若拿下國會多數席次，恐牽制川普政府施政，甚至衝擊AI資料中心建設，讓高度仰賴美國科技巨頭資本支出的台股面臨考驗。「鉅亨買基金」表示，選舉結果確實可能加劇短線震盪，但國會變天不等於AI投資熱潮終結，更不代表台股多頭行情就此反轉。相較政治版圖變化，企業獲利、AI需求及資本支出能否延續，才是決定台股中長期走勢的關鍵。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭指出，市場對期中選舉最大的疑慮，在於民主黨可能透過國會制衡川普政府，並對資料中心大量耗電、耗水等問題加強監督，進而影響科技巨頭投資計畫。然而，選舉期間的政治攻防，不應直接等同於選後政策方向。即使出現分裂國會，行政與立法部門相互制衡，也可能降低爭議性政策推動的速度與幅度，反而有助於減少政策反覆帶來的不確定性。因此，民主黨勝選未必是股市利空，投資人不宜僅憑選舉結果判斷行情。

台股為何容易受到美國期中選舉牽動？羅瑤庭分析，台灣是全球AI供應鏈的重要一環，從半導體、伺服器到電子零組件，均高度受惠美國科技巨頭擴建資料中心帶來的龐大商機。一旦選後政策轉向，影響科技企業投資意願或資料中心建設進度，便可能牽動台灣供應鏈的訂單與獲利，進而影響台股表現。不過，政治變化不代表企業投資需求必然減弱，真正需要觀察的仍是AI需求能否持續成長、科技巨頭資本支出是否延續，以及相關投資能否轉化為台灣企業的實質獲利。

羅瑤庭指出，AI發展仍處於應用持續擴散的階段，隨著企業導入AI、運算需求增加，相關基礎建設仍有長期成長空間。即使選後政策出現調整，也不代表企業既有的投資需求會立即消失。不過，投資人必須區分「產業前景」與「股價表現」，即便企業營收及獲利持續成長，若市場先前已反映過高期待，仍可能面臨評價修正。尤其台股電子類股占比較高，當市場對AI投資或政策方向產生疑慮時，短期波動可能更加明顯。

羅瑤庭建議，台股及科技股基金仍具長線投資價值，但在市場累積漲幅、評價偏高及政治不確定性升溫之際，不宜過度集中單一市場或產業。除布局台股及科技股基金，也可適度納入美國股票型基金，將投資範圍由AI科技延伸至其他具成長潛力的產業，兼顧成長機會與風險分散。投資策略上，可採定期定額方式分批進場，並搭配「鉅亨超底王」跌幅觸發自動加碼機制，在基金淨值回落至設定條件時自動加碼，掌握市場震盪帶來的布局機會。

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